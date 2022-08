Flor Peña contó su fallido encuentro íntimo con David Bisbal: “Me quería conocer y…”

En pos de levantarle el ánimo a una amiga, de ayudarla a reencontrarse con sensaciones positivas. Así pensó y actuó en consecuencia Marley con Florencia Peña, para edificar una noche muy peculiar y totalmente errática con el ibérico David Bisbal. La actriz reveló toda la verdad de esa velada.

Corrían otros tiempos, la ex animadora de Telefe transitaba por un momento emocional endeble, totalmente opuesto al actual, en el que brilla con las mieles de su inminente casamiento con Ponce de León en noviembre de este año. Y en ese panorama el conductor más famoso le jugó una maniobra.

mdzTodo esto salió a la luz, brotó de las entrañas de la privacidad, de un recuerdo de unos pocos, por la visita de Flor a PH, el ciclo de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff los sábados y que estimula a las celebridades, las estrellas del mundo del espectáculo a contar grandes historias.

El tópico de la charla se centró en las vivencias desopilantes que sucedieron con otros famosos. Así, Peña no dudó en tomar la punta de lanza y antes que sus compañeros de noche pudieran abrir la boca dio un paso adelante y se lanzó a recordar con lujo de detalle.

Flor empezó su episodio impresionante con Bisbal y narró: “Me hizo creer que David estaba interesado en mí. Era cuando salía ganador de Operación Triunfo y venía mucho a la Argentina. Me dijo que me quería conocer y que me pasaba el número de habitación".

En pos de aportar más pormenores, la protagonista de Casados con hijos, que se prepara para debutar en el teatro, Florencia hurgó en su memoria y exteriorizó el contexto, que es fundamental en la trama, dado que compartía el aire de la pantalla líder con Marley.

Entonces, el animador sintió que podía ayudarla, así lo explicó Peña: "Estaba muy capa caída. Tenía 28 años y era mamá. Para levantarme el ánimo, me dijo que David quería estar conmigo y me lo re creí. Me levantó el ánimo. Pegué una adrenalina y no sabés lo que era".

La mentira tuvo patas cortas, porque Alejandro Wiebbe le esclareció que Bisbal nunca había consultado por ella y que todo se trató de una mala jugada de él.