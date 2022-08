La filosa frase de Flor Peña contra Jésica Cirio: “Vos mostrá…”

Florencia Peña es una de las famosas argentinas que triunfa en las plataformas para adultos. De hecho, la actriz de Casados con Hijos fue nombrada como la embajadora de Divas Play. Mediante sus redes sociales la rubia le anuncia a sus seguidores cuándo comparte contenido nuevo.

Sin embargo, hace un tiempo se mostró indignada porque le cerraron su cuenta de Instagram con más de seis millones de seguidores. Fue entonces que decidió realizar un fuerte descargo y contar por qué pensó en llevar a la justicia a la red social más popular del momento.

"Hay cada cuenta con cada foto que no se me ocurriría denunciar. ¿Denunciar qué? Cuál es la deconstrucción de lo que tanto hablamos, porque la verdad no comprendo. Si no te gusta mi cara, te denuncian y, como ellos tienen algoritmos, te levantan la cuenta", comenzó.

Fue entonces que decidió compartir en su cuenta de Twitter dos fotos y escribió: "Por estas dos fotos me volvieron a cerrar la cuenta de Instagram, ¿de verdad? Segunda vez en 2 meses y medio. ¡Que raro ser la única cuenta verificada con 6M de seguidores en Instagram a la que le bajan la cuenta!".

Jésica Cirio.

"No subo fotos muy distintas a las que suben otrxs; ¿por qué conmigo? ¿a quién le molesta tanto? ¿Cuánta energía vital les llevo? ¿PODRÁN? En algún momento me la van a dar, sé que esta vez tarda más porque estamos con carta documento con inicio de posible demanda", reveló.

Si bien el tiempo pasó, Flor Peña sigue con el mismo problema. Sin embargo, también se encuentra con el estreno de Casados con Hijos en el teatro. Fue por eso que todo el elenco visitó La Peña de Morfi. Pero lo que más llamó la atención fue cuando Flor hizo referencia a su cuenta de Instagram y apuntó contra Jésica Cirio.

"De verdad que no hay razón para que me lo cierren. Vos sabés porque mostrás el cul… como yo. Disculpame, Jésica. Perdoname que te lo diga así. ¡Yo amo tu cul… y amo ver tu cul…! ¡Pero parece que mi cul… no vale!", lanzó filosa Flor Peña contra Jésica Cirio.