El emotivo mensaje de Jony Viale para Mauro en el día en que hubiera cumplido 75 años

Mauro Viale falleció el 11 de abril del 2021 tras sufrir un paro cardíaco y no poder superarlo. Y es que, el famoso se encontraba internado por contraer coronavirus. Hacía muy poco que se había colocado la segunda dosis de la vacuna, pero no fue suficiente para salvar su vida.

Fue Jony Viale quien en aquel entonces rompió el silencio: "Lo único que se me ocurre decir es gracias. Gracias a la radio, a la gente de América... vi todo, pero no podía contestar. Mi mamá está como puede. Creo que todavía no cayó. Mi hermana es la que mas golpeada esta".

"Y gracias a Mica, mi mujer. Sin ella yo me hacía percha yo no me levanta más. Encontré en ella a la compañera definitiva. Si fuera por mí me quedaba en cama. Pero si lo hacía mi papá me cagaba a pedos. Soy un tipo muy racional, pero empecé a ver señales", agregó el famoso.

Y continuó: "Seré un pelotudo. Pero mi hijo me dijo 'Maradona'. '¿Qué?'. 'Maradona esta con el bubu', me dijo. Me quedé, no sé cómo conectó a Maradona con el viejo. Me quedé en shock. Lo siento todo el tiempo presente. Estoy muy orgulloso de mi papá. Sabía que era querido, pero no sabía la dimensión".

"Suponía que mucha gente lo quería, pero viví algo impresionante. Me escribieron muchos laburantes, maquilladoras, chofer, porteros que lo conocían. Es dificil pero se puede. Estoy donde mi papá quería que este. Estoy orgulloso del padre que tuve y la mamá que tengo", cagregó.

Para finalizar expresó: "Mi papá era enorme en toda la dimensión de la palabra, físicamente, laboralmente, emocionalmente. Me hizo muy bien saber que mi papá era una persona querida en los dos lados de la grieta. Yo me metí en el periodismo porque me gusta... pero fundamentalmente por mi papá. Yo lo hacía mucho para él".

En el día de hoy Mauro Viale hubiera cumplido 75 años. Fue por eso que Jony Viale le dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales: "Feliz cumple. Tus nietos preguntan siempre por vos. Te aman y te admiran. No sabes cuánto te necesito".