Quién es la figura que eligió Marcelo Tinelli para reemplazar a Cristian Castro en Canta Conmigo Ahora

Dado el marcado éxito que atraviesa en la presente edición y el buen recibimiento por parte del público, Marcelo Tinelli busca no bajar la vara y por eso ya habría comenzado a confeccionar la continuidad de Canta Conmigo Ahora, programa que se emite por la pantalla de El Trece.

El conductor trabaja para renovar su panel de prestigiosos artistas, los cuales a diario evalúan la actuación de los diferentes participantes y sus habilidades vocales. Su idea es mantener un jurado de excelencia, terna que hoy en la presente primera edición del programa lo componen figuras de la talla de Cristian Castro y José Luis 'El Puma' Rodríguez.

Ahora bien, la pregunta es ¿De qué forma sostener nombres ilustres del certamen con tan emblemáticos artistas en la actualidad? La respuesta parece simple: convocando más grandes figuras. Así se confirmó a través del programa Gossip, que se emite por Net TV y bajo la conducción de Laura Ubfal. ¿La personalidad con posibilidades de sumarse? Chayanne.

“Hay expectativas por el cambio de jurados, se va el ‘Puma’ Rodríguez y se va Cristian Castro. Ahora, ¿a quién quiere Tinelli? Es hombre y es del palo de Cristian Castro, pero es carísimo. Esta estrella ya conoce la televisión argentina y lo conoce a Tinelli. Conoce lo que es la ficción nacional”, señalaron.

Luego la periodista develó el misterio de la mega estrella que tiene posibilidades de llegar. “Voy a contar la verdad. Quieren tener a Chayanne. Por lo menos ya dieron el primer paso y fue averiguar el presupuesto que cobra. No está tan lejos el precio a lo que fue Cristian Castro”, detalló.

No obstante, la idea es que el cantante puertorriqueño de 54 años no ingrese como parte del jurado sino que tenga una actuación especial participando de algunos programas.

“Lo que no es verdad es que Chayanne pueda ser jurado. Porque es una figura mayor y no está para sentarse como jurado del ‘Canta Conmigo Ahora’, pero lo que me contaron, de muy buena fuente, es que pude ser que Chayanne venga a hacer una o dos galas a ‘Canta Conmigo Ahora’. Hay un acercamiento para que pueda estar”, explicó Ubfal.

El futuro de Canta Conmigo Ahora podría inclusive hasta cambiar su formato, ya que circuló la versión de que podría cambiar el formato kids, apostando al canto de los más pequeños. No sería una sorpresa, ya que es conocido el éxito que tienen alrededor del mundo los distintos programas de música que apostaron a los más chicos.