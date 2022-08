Así de bella luce actualmente la nieta de El Puma Rodríguez

Galilea López Morillo es la nieta de El Puma Rodríguez y desde hace un tiempo es tendencia en la red no solo por su belleza característica de las mujeres latinas sino se presenta una personalidad única. Esto es por que cada vez que realiza una publicación o un mensaje se viraliza inmediatamente por parte de sus seguidores.

Por su parte, su abuelo El Puma Rodríguez, desde hace un determinado tiempo no tiene relación con su hija y su respectiva nieta. Es por ello que cuando fue consultado en un programa de televisión sobre este tema en particular y se enfadó con el conductor: “De estas cosas privadas no voy a hablar ni quiero hablar. Estas cosas que desmenuzan cierta parte humana que no es bonita”.

Galilea tiene una gran popularidad en redes sociales.

Además en dicho programa de tv agregó que: “Estuvimos en el parto de Liliana, mi esposa y yo y la asistimos cuando estaba pariendo, recibimos a mi nieta ahí. No quiero entrar en sus chismes, no me interesa y te agradezco, que no me toquen más el tema, porque no realmente no quiero hablar de eso”.

Galilea López Morillo posee una gran popularidad en las redes sociales ya que como mencionamos al comienzo de la nota, cada vez que realiza una publicación en sus cuentas oficiales sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando lo bien que se ve como así también sobre todo lo que postea.

Galilea es una persona dedicada a la vida fitness

Actualmente Galilea López Morillo tiene 26 años de edad. Hace algunas horas realizó una publicación en sus estados de su cuenta oficial de Instagram que demostraron lo hermosa que está actualmente.