Triste y demacrada: así luce Shakira tras separarse de Gerard Piqué

Shakira está viviendo por uno de los momentos más atípicos de su vida. Por un lado su carrera profesional marcha de maravillas y por otro, en su vida personal, todo se viene cuesta abajo. En febrero de este año comenzaron aparecer los primeros rumores de que Gerard Piqué, su pareja de más de 10 años, le había sido infiel.

Meses más tarde ésta infidelidad se comprobó y Shakira tomó la decisión de terminar con la relación amorosa. Ellos estaban juntos desde hace una década y en esos años tuvieron dos hermosos hijos. Sus nombres son Milan y Sasha.

Lo cierto es que hace algunas semanas aparecieron las primeras fotos de Gerard Piqué con su nueva novia. Su nombre es Clara Chía Martí y es una joven de 23 años que trabaja para su empresa de relaciones públicas.

Hace algunas horas, el periodista español Jordi Martin, compartió en su cuenta oficial de Instagram un video donde se puede ver como luce actualmente la cantante colombiana. En el mismo y como describen allí la intérprete de la canción "Te felicito" luce triste y demacrada. Que se haya hecho público tan rápido el nuevo romance de su expareja no cayó para nada bien en la colombiana.

Junto al video, Jordi Martin escribió el siguiente comentario: "Llevo 12 años detrás de @shakira La he seguido por medio mundo. Al día siguiente de que las imágenes de @3gerardpique besándose con Clara dieran la vuelta al planeta, me fui a casa de shakira.

La vi más triste y desolada que nunca. Aún y así quiso regalarme este reportaje que mostramos en exclusiva en @elgordoylaflaca. Quiero darle las gracias porque se lo mal que lo está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño. @shakira solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mi disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, animo que saldrás de esta #shakira".