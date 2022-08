Carolina Losada confirmó que se casará con Luis Naidenoff: “Le dije que…”

Desde hace ya un par de meses, Carolina Losada y Luis Naidenoff se encuentran de novios. Luego de 17 años de pareja, la exmodelo rosarina se separó a finales del año pasado y conformó pareja con el formoseño, que había pasado los últimos 4 años soltero tras enviudar. El romance entre los senadores recorrió todo el país y estuvo en boca de todos.

En este último tiempo, y con la versión del vínculo entre ambos ya instalada, durante el pasado mes de julio los protagonistas salieron a blanquear la situación y confirmaron que mantienen una relación, mostrándose juntos ya en diferentes eventos fuera del ámbito político y sin temer a ciertas críticas o comentarios que pudiesen surgir alrededor del vínculo.

Este viernes por la noche, Carolina Losada visitó el estudio de LPA, programa conducido por Florencia Peña, y se prestó a una distendida charla explicando los cambios que tuvo su vida al dejar de lado su carrera en el periodismo para pasarse a la política, siendo hoy senadora nacional por Santa Fe.

Como uno de los puntos fuertes que tuvo la noche, la funcionaria aprovechó su visita al programa para develar un detalle brillante y dar a conocer que se casará con Naidenoff luego de que le pidiese matrimonio. Sería la formalización del vínculo. “Le dije que sí, obvio”, confesó.

Luego agregó: "Estábamos ahí hablando y él me dijo que se quería casar conmigo y ahí me quedé callada porque no me lo esperaba. Me lo tuvo que volver a preguntar pero de rodillas, hasta que le dije que sí", explicando cómo fue la situación en cuestión e indagada para que diese mayores detalles.

Ante la felicidad y las sonrisas que despertó por parte de todos en el estudio, y con Carolina sonrojada por contarlo por primera vez, la senadora amplió explicando que de momento no hay mayores detalles acerca de la boda ya que es algo que surgió hace poco. Aún así, de todas formas dijo que planifica un acontecimiento sencillo: “amigos íntimos y nada más, creo”.

“Hace mucho tiempo estuve casada y me separé. De hecho cuando me separé de la anterior pareja que tuve dije 'nunca más en mi vida voy a convivir con nadie'... y después nada, pasó”, agregó sobre su relación con Naidenoff, con quien convive “desde el día cero” y de quien remarcó lo muy enamorada que se encuentra.

“Esto pasa cuando no te podés separar de alguien, cuando estás con una persona con la cual querés estar todo el día”, confesó Carolina.