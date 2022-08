Pescaron infraganti a Carolina Losada y su nuevo novio en pleno viaje romántico

El amor brotó en el recinto para Carolina Losada, quien encontró los sentimientos más poderosos en la actividad legislativa en el Congreso, de la mano del formoseño Luis Naidenoff. Tras los primeros rumores, ahora los tortolitos ya no se esconden y fueron vistos en una escapada a Chaco para vivir un momento familiar.

La ex presentadora de América vibra alto, se dejó estimular por las emociones novedosas que laten en su interior y se abalanzó a construir una historia sólida con el senador por Formosa, con quien se exhibe totalmente embelesada y libre de disfrutar de este momento.

En esa línea, en las últimas semanas visitaron juntos La Rural y se animaron a contar a viva voz todo lo que experimentan en este presente soleado. Sobre la evolución de la relación, Losada contó: “Yo ni bola en ese momento al principio. Me ayuda, me cuida, me enseña. Algo bueno dentro de todo lo que pasa".

Ahora, los novios fueron captados en un episodio peculiar, en plena espera en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newberry, donde los descubrió Pía Shaw, nada más y nada menos. La panelista de LAM sacó a relucir sus dotes de periodista y abordó a la pareja para descubrir todo.

Pía prendió su celular, armó una storie y se acercó a Losada y Naidenoff para indagar en el motivo de ese viaje a Corrientes Capital. De ese modo, Shaw narró: “A quien encuentro, a la flamante pareja. ¿Cómo andan? Nos vamos a Corrientes, yo viajo por temas familiares ¿y ustedes?”.

De ese modo, el formoseño explicó: “Nos vamos a la fiesta nacional del dorado y también por temas familiares”. Rápida de reflejos, la angelita olió que había una noticia detrás de esa confesión y redobló la apuesta para sonsacar más pormenores: “¿Quién vive allá?”.

Así, Luis reveló: “En Resistencia viven mis hermanos”. Todo un tema, por lo que la panelista repreguntó: “¿Tus hermanos conocen a Caro?”. Lo que se tradujo en la aceptación de Naidenoff: “No, no conocen”. Evidentemente, ese traslado en avión implica un paso importante de la pareja.

Ni lerda ni perezosa, Pía consultó: “¿Osea que va a ser la presentación oficial?”. De esta manera, Losada tomó la posta y detalló el origen de esa visita a Chaco: “Hemos hablado por teléfono y todo, pero no nos conocemos personalmente. Así que va a ser la presentación formal”.