Ya no se esconden: Carolina Losada y Luis Naidenoff se mostraron juntos en La Rural

A días blanquear su relación amorosa, los senadores de Juntos por el Cambio Carolina Losada y Luis Naidenoff se mostraron juntos por primera vez en público recorriendo la Exposición Rural de Palermo.

Durante su visita, los legisladores se tomaron fotografías con el público y hablaron con varias personas que se acercaron a saludarlos. Luego brindaron una entrevista radial con Baby Etchecopar.

"Estoy regalado y lo asumo", aseguró Naidenoff entre risas. Luego confesó que durante la campaña electoral del 2021 la acompañaba a Losada como senador, pero "en realidad era mentira" ya que lo hacía porque "estaba totalmente loco" por ella.

Ante la confesión del senador, Losada contó cuál era su reacción durante las recorridas electorales que compartieron en 2021: "Yo ni bola en ese momento". "Me ayuda, me cuida, me enseña. Algo bueno dentro de todo lo que pasa", agregó Losada al hablar sobre su relación con Naidenoff.

Además, bromearon con que a la legisladora le "gustaban los petisos" por la estatura del senador de la Unión Cívica Radical. "Que los petisos se tengan fe", bromeó el senador?

La ex modelo, de 49 años, y el dirigente radical, de 55, son los protagonistas de una historia de amor que sorprendió al mundo de la política y que blanquearon esta semana.

Losada se separó en diciembre de 2021 después de estar 17 años en pareja, mientras que Naidenoff enviudó en 2018 cuando su hijo y su expareja fallecieron por inhalación de monóxido de carbono.

Lo cierto es que ambos senadores comenzaron a tener un vínculo diario cuando Losada se sumó a la Cámara alta en diciembre en 2021, pero la relación amorosa nació tiempo después.

Los senadores opositores aprovecharon para criticar al Gobierno. "Los que apostaron y creían en un Alberto distinto hoy se dan cuenta de que cuando te eligen a dedo eso tiene costos y lamentablemente el costo lo paga la sociedad argentina", sostuvo Naidenoff.

"Es un aprendizaje de vida de que no hay margen para el populismo, no hay margen para el facilismo, y que la Argentina necesita un gobierno serio, pero que también se puede de frente con la verdad", concluyó el senador radical.