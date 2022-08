Sol Pérez se despidió de Nosotros a la Mañana y explicó por qué decidió bajarse del programa

Este viernes, en los últimos minutos de emisión de Nostros a la Mañana (El Trece), Sol Pérez se despidió del programa en el que participó como panelista y explicó por que tomó la decisión de bajarse.

En las últimas semanas, habían circulado rumores de tensión entre la integrante del ciclo que comanda el Pollo Álvarez y Sol Pérez, todo relacionado con el tiempo que la modelo se tomó de vacaciones junto a su novio, con quien planea casarse próximamente.

Sobre el final de Nosotros a la Mañana, el conductor le agradeció a la panelista su labor en el envío, y tras el saludo de sus compañeros, Sol Pérez contó por qué decidió renunciar al programa. Según sus palabras, la influencer aseguró que quiere concentrarse en terminar la carrera de Derecho, por lo tanto priorizará el tiempo que requiere el estudio.

"Yo duermo cinco horas. Me cuesta mucho. Tengo mucho desgaste. Este cuatrimestre me anoté y todavía no toqué nada, entonces era una decisión que tenía que tomar", detalló la modelo.

Luego, al referirse a sus compañeros de Nosotros a la Mañana, Sol Pérez enfatizó: “Somos un equipazo, hay mucho cariño, nos llevamos muy bien y es difícil lograr en un equipo. Acá se vive una energía hermosa, gracias a vos Pollo y a la producción. Gracias al canal por darme la posibilidad porque siempre es un placer”.

Por otro lado, trascendió que Sol Pérez tendría una propuesta para sumarse a un nuevo reality de Telefe relacionado con el mundo del fitness, y con conducción de Marley.