Tanto lo deseó Sol Pérez que finalmente ocurrió. Pocas semanas semanas atrás, Guido Mazzoni le propuso formalmente matrimonio durante sus soñadas vacaciones en Europa. El empresario sorprendió a la conductora de Canal 26 y panelista de eltrece mientras iban a bordo de una lancha.

Sobre el inesperado momento, Pérez le confesó a Intrusos: "No estaba preparada. Sabía que podía pasar en el viaje pero iban pasando los días y nada entonces me relajé. Es más, me había metido al mar un montón de veces y me quedó el pelo duro y lleno de sal, horrible. No me lo esperaba".

Y sumó: "Hace 3 años que estamos con Guido. Veníamos planeando la idea del casamiento para el año que viene pero yo siempre dije que sin propuesta no podía organizar. No me podía poner a elegir un vestido, hacer lista de invitados... Y bueno, ahora ya sí. La fecha sería en noviembre del año que viene. Queremos hacer un fiestón y necesitamos tiempo para organizarlo bien. Tenemos muchos invitados, hay que hacer las cosas con tiempo si queremos que salga bien".

Sol Pérez y Guido Mazzoni

Además, habló sobre el gran evento que será a fines del 2023. "A mí me gustaba la idea de Marzo del año que viene pero bueno, Guido quiere su despedida de soltero y qué se yo. Decidimos patearlo para Noviembre que va a haber lindo clima, necesitamos que haga calorcito", contó.

Ahora, en su cuenta de Instagram, donde tiene miles y miles de seguidores, Pérez se dedicó a responder algunas inquietudes de sus fanáticos. Una de las internautas le consultó si ella o su novio son celosos. Ante esto, la mediática indicó: "Cero. Jamás tuvimos una discusión por celos y espero que sea así siempre. Tenemos una relación súper sana, somos mejores estando juntos, nos potenciamos, creemos el uno en el otro".

Sol Pérez habló de los celos en su relación con Guido Mazzoni

Finalmente, reconoció: "En mi vida pensé en formar un vínculo así con alguien, pensaba que no existía hasta que llegó Guido".