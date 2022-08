Nazarena Vélez se sinceró y reveló por qué la ven triste

Si hay alguien que a lo largo de su carrera no ha tenido problemas en hacer de su vida un reality es Nazarena Vélez. Es por esto que, ahora, tras haber recibido un mensaje sobre una supuesta separación de Santiago Caamaño, no dudó en salir a responder y aclarar los tantos.

"Hola Naza, ¿estás bien con el Bocha? Te noto triste", le consultó una seguidora en Instagram. Nazarena, contestó: "Estoy muy bien con el Bocha, se fue a ver a su familia como hace siempre que está en Mar del Plata y a mí me encanta que él vaya y que se quede todo el tiempo que pueda estar al lado de sus tíos".

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño

Y, despejando dudas, agregó: "Me encanta, una de las cosas que me enamoran de él es cómo es con su familia. Una de las cosas que me enamora es cómo es él, realmente es muy amoroso, por eso puede ser tan amoroso conmigo, con Titi con mi familia, porque él es amoroso".

Por último, se sinceró y reveló: "Y si me ven triste es porque estoy cansada, porque triste no estoy. Y no lo acompaño, como muchas me preguntan también porque tengo un hijo de 11 años que va todos los días al colegio y lo tengo que llevar y también trabajo todos los días".

Hoy, Nazarena se encuentra transitando un gran presente: en los próximos meses se convertirá en abuela. Fue Ángel de Brito quien lanzó la primicia en LAM y la panelista no pudo ocultar su emoción frente a las cámaras.