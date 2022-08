Josefina Pouso se sinceró sobre la razón por la que dejó de salir con Jorge Rial

Este viernes, Josefina Pouso estuvo como panelista invitada en LAM (América), y allí dio detalles de su vínculo con Jorge Rial, y se sinceró sobre la razón por la que dejó de salir con el conductor.

Ante la pregunta de Yanina Latorre sobre si efectivamente Josefina Pouso y Jorge Rial estuvieron en un momento por comenzar un romance, la periodista respondió: “Es como cuando te conocés con alguien y te estás viendo... Te cierra o no te cierra, te cierra más a o menos. Yo me vi con él una vez un mes, luego otra otro mes". En tanto que sobre la mediatización de los encuentros la invitada reconoció: "Claramente, toda esta situación no te va a dejar avanzar con nada y tampoco yo tuve ganas de seguir avanzando”.

Luego, Latorre deslizó picante: "A mí me contó alguien de tu entorno que Rial te tiró la de ‘te estás colgando un poco de mi fama’ y no quiso seguir”. A lo que Pouso retrucó: “Bueno, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Me parece que todos me conocen acá y laburo hace miles de años y mi laburo tiene que ver, justamente, con los programas en los que se habla de estas cosas. Yo no trabajaba de secretaria y empecé a estar en los programas de la tarde. Yo trabajo ahí y no puedo desaparecer porque apareció una foto mía con Jorge en algún lado”.

La convesarción siguió adelante y la situación se puso más tensa cuando Yanina Latorre consultó: "¿Él te pidió que desaparezcas?". Visibelemente incómoda, Josefina Pouso contestó: "No, no tengo más ganas de seguir hablando de esto".

Acto seguido,la comunicadora aclaró que siguió teniendo diálogo con Rial. “A ver, nosotros seguimos hablando, pero después esa conversación dejó de estar. Y también tiene que ver con la intención de uno. Yo tengo intención de seguir avanzando o no tengo ganas”.

De todas formas, después dejó entrever que dejaron de comunicarse. “Hubo un intercambio de mensajes respecto a cerrar esto que ni siquiera había empezado. Pero ya está, listo. Se terminó y ahí quedo. Obviamente, si lo veo o me lo cruzo, está todo bien”, explicó.