Qué cambio hizo en su vida Josefina Pouso que la animó a salir con Jorge Rial

Una de las noticias más relevantes del mundo del espectáculo en la última semana fue, sin duda, la difusión de las imágenes de Jorge Rial y Josefina Pouso juntos en Madrid, lo que disparó rumores de romance.



Si bien ninguno de los dos blanqueó una relación, una serie de imágenes dejó al descubierto un encuentro en la capital española, donde estuvieron juntos disfrutando de un recital de los Rolling Stones.



En principio, Josefina había dicho que, junto a ella y Rial, había una tercera persona acompañándolos, pero esa información fue desmentida por LAM, programa en el que dieron la primicia.





Asimismo, aseguran que no fue casual aquel encuentro en Madrid, sino que ya llevan, al menos, cuatro encuentros públicos desde marzo.



La periodista Nancy Duré le escribió a Josefina Pouso para seguir indagando sobre esta sorpresiva relación que salió a la luz en los últimos días y la respuesta esta vez no fue una evasiva, sino que contó algunos detalles.



“No estoy saliendo con nadie. Viste que yo soy un alma libre, me veo con quien tengo ganas de verme y eso, no hay más”, contestó Josefina ante la insistencia.





“Entonces es un chongo”, le retrucó la panelista de Intrusos. “Es un amigo. Si me hicieran notas con cada amigo con el que voy a algún lugar…”, respondió Josefina.



“Ustedes ya me conocen, yo disfruto. Subí a los 40 y me pegaron para el disfrute. Hice un viaje hermoso, pasé por Nueva York, estuve en Marruecos, conocí gente espectacular. Yo estoy disfrutando”, comentó.