Así fue el día que Mirtha Legrand salvó a un amigo de Carmen Barbieri

Desde que se supo que Mirtha Legrand muy pronto regresa a la pantalla chica, no hay quien no hable de ella. Esta semana, Carmen Barbieri recordó, en Mañanísima, un gran gesto que tuvo la diva de los almuerzos con ella.

"Ella estaba enojadísima conmigo, es más, me había dejado de invitar a su programa por un tiempo. Pero un día tuve un problema con un amigo, que se me puso grave", comenzó diciendo Barbieri.

Y continuó: "Digo 'se me puso' porque lo teníamos en el departamento. Se me desmaya, lo subo a un taxi, él no tenía obra social. Entonces, no había hospital que me lo aceptara. No había camas, estaba desesperada. En ese momento, Mirtha no me hablaba, estaba muy enojada. Pero igual la llamé".

"Yo no pensé que me iba a atender. Ahí le conté que estaba pasando un mal momento con un amigo. '¿Qué necesitás?', me preguntó. 'Internarlo. Se que vos sos madrina del Hospital Fernández. Necesito internarlo ya', le expliqué. Ante esto, Mirtha me dijo: 'Bueno, hacé una cosa. Subilo a un taxi. No esperes la ambulancia. Yo hablo ahora y cuando lleguen ya va a estar esperándolos'", contó.

Carmen Barbieri

Finalmente, agradecida, Barbieri, expresó: "Esto no le gusta a ella que lo cuente. Pero lo tengo que contar porque, aún estando enojada, me hizo este favor importantísimo. Le salvamos la vida a nuestro querido amigo".