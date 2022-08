La reacción de Estefanía Pasquini tras la polémica por los dichos de Alberto Cormillot en el programa de Florencia Peña

En estos días, Alberto Cormillot quedó envuelto en una polémica por sus dichos en el programa de Florencia Peña, expresiones por las que fue tildado de "gordofóbico" y de avalar el acoso en el ámbito de trabajo. Para aclarar los tantos en este embrollo, la también nutricionista Estefanía Pasquini, hizo un descargo en defensa de su esposo.

La controversia se generó cuando al ilustrar los cambios físicos y emocionales de una persona que baja mucho de peso, Alberto Cormillot dijo en LPA (América), el ciclo de Florencia Peña: "El ejemplo que yo doy es 'la gordita de la familia'. Si sos una chica que pesa 120 a 130 en la oficina, muy posiblemente tus amigos, si te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero. Si vos bajás 30, 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención, ¿no? Eso puede parecer una discriminación pero eso así".

Luego de las expresiones de repudio hacia Cormillot que circularon en las redes sociales, su esposa, Estefanía Pasquini decidió hacer un descargo a través del mismo medio desde su cuenta de Instagram.

"Estoy leyendo algunas cosas que me mandan con respecto al dicho del doctor Cormillot y me duele, primero, porque es mi esposo, el papá de mi hijo y porque sé lo que es… A mi me sonó raro lo que dijo y ese mismo día se lo pregunte, él acepto no haber dado el mejor ejemplo y que fue desafortunado por lo cual pidió disculpas", comenzó Pasquini.

Luego la nutricionista agregó: "Creo que cuando le pegan a esta actitud queda en el olvido como él trata a la obesidad, nunca se mete con los cuerpos, solamente con la alimentación para mantenerse sanos con ella y ya… Y claramente que siempre está el que quiere hacerse notar bajando al otro y no creciendo por sus medios, si leen en mi feed jamás usé lo que dijo alguien para hacer una publicación, porque no pego y porque no sé desde que lugar lo dijo".

Acto seguido, Estefanía Pasquini decidió terminar de aclarar los tantos sobre los dichos de Alberto Cormillot en el programa de Florencia Peña a través de unas grabaciones en sus historias de Instagram. "Esto es lo último que voy a subir del tema. Creo está muy simple; Alberto ya explicó que solo estaba dando ejemplos de lo que pasa con la gente que tiene sobrepeso y obesidad y de lo que se sufre y como se maneja. Es lo que escuchamos en las consultas con los pacientes. Hay mucha gente replicando cosas y no fue apuntado a una discriminación. Esta vez estuvo mal explicado, allá cada uno si se toman de eso...".

Finalmente, Pasquini se refirió a la discriminación que sufren como pareja por la diferencia de edad con Cormillot. "Estamos en un mundo donde todo se discrimina, todo se juzga, todo se ataca, y en algún momento fuimos nosotros atacados por las diferencias que todos conocen... Así que otra razón más para decir... ¿Justo él discriminar?", escribió.