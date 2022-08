La intrépida respuesta de Alberto Cormillot por sus polémicos dichos sobre las personas con sobrepeso

Alberto Cormillot quedó envuelto en una polémica luego de referirse a las personas con sobrepeso durante una entrevista en La put... ama, el programa que conduce Florencia Peña por la pantalla de América. Durante la charla, dio un ejemplo poco feliz sobre "la gordita de la oficina" y provocó indignación en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el médico nutricionista señaló: "El ejemplo que yo doy es 'la gordita de la familia'. Si sos una chica que pesa 120 a 130 (kilos) en la oficina, muy posiblemente tus amigos, si te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero", comenzó diciendo.

"Si vos bajás 30, 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención, ¿no?", agregó. "Eso puede parecer una discriminación pero eso así", remató Cormillot.

Como era de esperarse, el comentario se viralizó. Rápidamente, "Cormillot" se convirtió en Tendencia en Twitter.

Tras las repercusiones por lo sucedido, Cormillot usó sus redes sociales para hablar sobre la polémica que causaron sus dichos. "Buen día a todos. Bueno, les hablo desde el auto porque estoy rumbo a la radio, yendo a trabajar. Les cuento que yo el otro día comenté una situación laboral que ocurre cuando una persona está con sobrepeso y cuando una persona baja de peso", comenzó diciendo.

Aunque admitió su error, lo hizo de una forma bastante inesperada: "La verdad es que yo me equivoqué porque hablé de situaciones de trabajo y en realidad debería haber dicho en el gimnasio, en el aula, en la universidad, en los taxis, que no le paran por la calle a las personas que tienen más sobrepeso. Relaté lo que me contaron mis pacientes durante estos 60 años".

Además, aclaró: "No quiere decir que yo lo apruebe, es más lo he denunciado infinidad de veces y lo he denunciado en forma pública. Que yo lo comente no quiere decir que lo apruebe. Por supuesto, puedo no comentarlo, pero desafortunadamente ya lo comencé (a decir) hace mucho, desde que era chico, y lo voy a seguir haciendo".

Finalmente, Cormillot reafirmó su opinión: "Son discriminadas y si bajan de peso esa discriminación disminuye. ¿Eso está bien? No, está horrible, pero nunca es triste la verdad, solo no tiene remedio ¿Tenemos que hacer cosas para cambiarlo? Sí, tenemos que hacer cosas para cambiarlo. Una de ellas es denunciarlo. Callarnos la boca e ignorar que existe y hacer como que no nos damos cuenta, no es una cosa que nos va a ayudar a mejorar la situación. Que tengan buen día".