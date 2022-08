Estefanía Pasquini le puso un límite a Alberto Cormillot: "Me dijo que..."

Como médico mediático con años en la televisión, Alberto Cormillot está acostumbrado a generar polémicas de todo tipo. Y en su última aparición en pantalla, como invitado en La Puta Ama, el nutricionista dejó varios temas servidos en bandeja que dieron de qué hablar durante toda la semana.

Por un lado, Cormi se refirió a su insólita colección de enanos de jardín, una auténtica aldea de Pitufos formada por 31 enanitos que puebla el parque de su casa, donde su hijo Emilio, sus perros y las figuras de terracota conviven en dulce montón.

“Les pregunto cómo anda la casa, si se descompuso algo y sí fue culpa de ellos o fue por la antigüedad de la casa", dijo, y aclaró que cada uno tiene su nombre. “No lo repetimos porque es algo secreto", advirtió el médico de 82 años.

Y, al margen del escándalo que provocó en las redes una frase que fue considerada misógina y gordobófica sobre las “gorditas de la oficina”, Cormillot dejó en claro que, en su casa, quien se ocupa de los asuntos cotidianos claves de la crianza de su hijo de 9 meses es Estefanía Pasquini, su esposa.

“¿Sos bueno cambiando pañales?”, quiso saber Florencia Peña, y el papá de René, Adrián y Emilio respondió muy sincero: "Soy razonablemente pasable". Sin embargo, quien piensa otra cosa es su pareja, tal como lo hizo saber el entrevistado.

“Estefi me dice que lo hago horrible y no me deja terminar. Yo amago, pero ella no me deja terminar. ´Dejá que lo hago yo….´”, respondió. Y Flor le preguntó: "¿Te pasó alguna vez de haber puesto mal el pañal al revés o pegarle mal los costados? Sabés las veces que me pasó de dejarle el pitulín para arriba y…”.

Entonces, Alberto aseguró que, si bien hasta ahora nunca tuvo un accidente de ese tipo con su hijo menor, sí le pasó alguna vez a Pasquini, a quién Adrián llama “mamucha”.

"Yo no les voy a mentir: nos cayó como una bomba cuando papá nos contó que iba a tener un bebé. Sentimos mucha preocupación porque saliera todo bien", contó su hijo médico hace unos meses en una entrevista, lo que dio lugar a una nueva polémica sobre cómo llama a “madrastra” treintañera, más joven que él, que tiene 49.

"Cuando él se casó con una chica tan joven, que encima es hermosa y que es una bomba, lo felicité. A ella yo la apodo mamucha desde que nació Emilio y la banco a muerte porque es la madre de mi hermanito menor", dijo Adrián Cormillot, en una nota con Daniel Gómez Rinaldi.