La frase de Alberto Cormillot que generó indignación en las redes sociales

Alberto Cormillot estuvo invitado esta semana a La put... ama, el programa que conduce Florencia Peña por la pantalla de América. Durante su participación, dio un ejemplo poco feliz sobre "la gordita de la oficina" y provocó gran indignación en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el médico nutricionista señaló: "El ejemplo que yo doy es 'la gordita de la familia'. Si sos una chica que pesa 120 a 130 (kilos) en la oficina, muy posiblemente tus amigos, si te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero", comenzó diciendo.

"Si vos bajás 30, 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención, ¿no?", agregó. "Eso puede parecer una discriminación pero eso así", remató Cormillot.

Como era de esperarse, el comentario se viralizó junto a un centenar de críticas. Rápidamente, "Cormillot" se convirtió en Tendencia en Twitter.

Florencia Freijo opinó: "Cormillot dijo que si una"chica gordita"(sic)es tocada en el hombro en la oficina será con intenciones de amistad, pero que si baja 40 Kg ahí sus compañeros tendrán otra intención Pone la deseabilidad del otro como algo a lo que hay que aspirar. Pero eso no es todo lo que está mal".

"Pone en el centro de su discurso misógino y gordofóbico, la mirada masculina como validación. A la par, dice que las mujeres gordas no pueden ser deseadas o amadas y NATURALIZA que te toquen en la oficina con intención sexuales. TREMENDO", sumó indignada la politóloga y escritora.

"Miren que yo soy cuidadosa con no poner palabras en la boca que el otro no dijo eh, pero ésto no tiene segundas lecturas. Se los dejo en crudo, sencillamente está mal. Vale recordar la cantidad de mujeres que por no ser hegemónicas no les toman la denuncias de violación o acoso", cerró Freijo.