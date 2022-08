El plan de Cristian Castro para entrar al mundo de la moda: "Voy a..."

Cristian Castro volvió al centro de la escena en la Argentina con su participación del jurado de Canta Conmigo Ahora, el formato con el que Marcelo Tinelli intentará en este 2022 repuntar en el rating, luego de un pésimo 2021.



El cantante suele mostrar en cada emisión looks extravagantes, como cuando apareció con un traje floreado de Dolce & Gabbana (la marca italiana que también viste a Maluma y a Sebastián Yatra).



Asimismo, Cristian Castro se mostró como un verdadero fanático de la moda argentina. “Pero claro, estamos descubriendo nuevos diseñadores. Flor Bari es una de ellas, pero hay muchos más”, comentó.





“Los cantantes tamos empujando cada vez más a la moda. David Bowie en su momento, Michael Jackson con sus guantes cortados, sus mocasines y sus camperas de cuero revolucionario a la moda”, opinó el cantante.



“Creo que todo tiene que volver. A mí me encanta, pero como soy un romántico, también vuelvo a lo clásico, al esmoquin, el tuxedo”, agregó Cristian Castro, que busca adentrarse en el mundo de la moda.



Ante esta tendencia que ya se vislumbra en el cantante, surge la pregunta sobre cuándo lanzará su marca de ropa. “Eso es lo que más quiero, mi marca, y creo que estará lista el próximo año. Ya estamos en charlas con las personas que lo harán”, adelantó.





“Tengo buenos diseños en la mente para hacer. Será una marca linda, discreta, con poder”, explicó Cristian Castro, cuyos proyectos en el mundo de la moda también incluyen el lanzamiento de un perfume con su firma.



“Trato de ser extravagante, de sorprenderme. A veces me visto rapero con cadenas y remeras sin mangas. O me pongo sombreros. Ahora me encantan los sombreros. Me gusta probar cosas con la moda”, reconoció el músico.