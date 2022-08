El ambicioso pedido de Cristian Castro para continuar en Canta Conmigo Ahora

Cristian Castro se convirtió en uno de los jurados de Canta Conmigo Ahora más polémicos de todos. Y es que, desde que se supo que formaría parte del ciclo de Marcelo Tinelli, los dramas no tardaron en aparecer. Ni bien llegó al país, el famoso rompió el silencio y habló sobre su debut.

"Estoy muy contento, feliz de estar nuevamente en este país que adoro y sumamente agradecido y emocionado de ser partícipe del nuevo programa de este ídolo que es Marcelo Tinelli. Estoy seguro de que vamos a tener una temporada muy linda y que, como todos sus programas, va a ser un éxito absoluto", contó.

Y continuó muy emocionado: "Con Marcelo somos grandes amigos. Desde que comencé, él me abrió las puertas de sus programas y le estoy sumamente agradecido por eso. Gran parte del éxito que tuve y tengo en mi carrera se la debo a Marcelo y a sus programas".

"Argentina es un país que adoro porque me siento local aquí. Desde chiquito venía con mi madre. Lo conozco bastante y me familiaricé bastante con su gente. Soy un enamorado de esta tierra, de su gente, de las bellas mujeres argentinas. Los argentinos tienen mucha pasión en todo, contagian buena energía, buena vibra y eso me encanta", confesó.

Fue El Tirri quien adedmás contó que Cristian Castro es uno de los jurados más presentes: " Cristian Castro es el más sensible del jurado. Él va a lo que le toca el alma, cómo vive lo que escucha. Todo lo del programa lo vive emocionalmente y se lo ve muy feliz, tal como él mismo lo dice. Es un fenómeno. De hecho, nos hicimos amigos".

Ahora bien, resulta que según dijeron hace algunos días Cristian Castro abandonará el programa. Sin embargo, se conoció que el famoso está dispuesto a quedarse pero como condición pide una millonaria cifra.