Las fotos de la increíble despedida de soltera de Silvina Escudero en un yate

Silvina Escudero hace tiempo se alejó de los escándalos y optó por mantener un bajo perfil mediático. La morocha atraviesa un gran presente no solo romántico, sino que también laboral. La modelo hace algunos meses atrás anunció que dará el "sí" y ya comenzó la cuenta regresiva.

Hace un tiempo Silvina habló sobre sus deseos de convertirse en madre: "Sí, en algún momento sí. Está en los planes, pero bueno, la vida también decide un montón de cosas. Realmente, Fede se atravesó el mundo para proponerme esto (casamiento). Y tiene más valor porque no es que estoy embarazada. O por lo menos, en ese momento, no estaba embarazada".

"Yo fui con mi mejor amiga que se fue a vivir a España. Hacía cinco años que no la veía, pandemia mediante siempre se iba posponiendo el viaje. Llegué y me quedaba diez días con ella. Primero estuve en París y después en Mallorca, donde vive ella, Flora. Y un día me dice: ‘Nos vamos a almorzar que reservé un restaurante frente al mar Mediterráneo divino’", reveló.

Eso no fue todo porque decidió dar más detalles sobre la propuesta de su pareja: "Cuando llegamos y nos ubicamos en la mesa, me dice: ‘Me voy al baño ya’. ‘Acabamos de venir de tu casa, ¿ya te vas al baño?’. Me quedo ahí, empecé a grabar para historias de Instagram y aparece Fede en escena".

"Se siente a la mesa Federico, que estaba en Buenos Aires. ¿Qué hizo? ¿20 horas de vuelo y apareció ahí? Vino con el anillo y me hizo toda una propuesta romántica hermosa. Se puso de rodillas y me hizo toda una declaración de amor con unas palabras divinas. Cuando nos abrazamos y me puso el anillo en el dedo, todo el restaurante aplaudía", reveló.

Además, la hermana de Vanina contó: "Y había una pareja de rusos, andá a entenderle lo que me decían, que me muestra que nos habían grabado y habían sacado fotos del momento. Después nos lo terminaron mandando por mail". Hace algunas horas la modelo sorprendió en sus redes sociales.

Fue mediante su cuenta de Instagram donde compartió fotos de su despedida de soltera en un yate: "Y así empezaba a descontrolarse un poco todo. Ni bien entré me clavaron una birra en mano y me hicieron hablar. Vale aclarar que soy abstemia (o lo era hasta anoche”.