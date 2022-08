Soledad Pastorutti rompió el silencio tras las feroces críticas por su look en La Voz Argentina

En cada instancia del desarrollo de La Voz Argentina (Telefe), los integrantes del jurado tienen diferentes looks que no pasan desapercibidos para los seguidores del popular certamen de canto. En este sentido, recientemente Soledad Pastorutti recibió feroces críticas por el outfit que elgió para una de las etapas del reality.

Entre los tantos cuestionamientos que circularon en las redes sociales, un usuario de Twitter interpeló a Soledad Pastorutti diciendo: “Estás perdiendo tu esencia, cantás cualquier cosa, ya ni folklore hacés. Te pintás y mostrás como una vedette, ya de la chica de pueblo que todos amaban poco queda”.

El look de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina que desató algunos comentarios hirientes.

La integrante de La Voz Argentina no se quedó callada y retrucó: “Respeto tu punto de vista, pero estoy segura de que hace rato no me seguís de cerca. Es imposible cambiar la esencia”. Acto seguido, el internauta en cuestión borró su comentario y también eliminó su cuenta de la mencionada red.

Mientras tanto, muchos fanáticos de Pastorutti le pidieron a la cantante que no pierda su tiempo con los reclamos de odiadores. “Toda la razón, pero el aire es gratis aún, y está bueno utilizarlo para hacer bien y aclarar las cosas”, remarcó Soledad.

En tanto que la escritora y referente feminista Florencia Freijo le dijo a la jurado de La Voz Argentina: “Siempre les va a joder una mina que juegue con aspectos más eróticos en su vestimenta, y utilizan eso para menguar su poder o desacreditarla. No pierdas valor en responderle a gente que no puede con el 1% de tu recorrido. Sos enorme”.

Soledad Pastorutti agradeció ese consejo expresando: “¡Gracias! ¡Hermoso mensaje! ¡Tendré muy presente tus palabras!”. Mientras tanto, los fans de la cantante la apoyaron con múltiples comentarios. "Con poncho o con minifalda: única”; “Quienes te seguimos sabemos que tu esencia no cambia”; “Sabemos bien qué define a cada persona y tus valores siempre los mantenés”; fueron algunas de las demostraciones del público de la popular referente de la música nacional.