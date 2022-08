Gianinna Maradona sorprendió con un anuncio junto a Daniel Osvaldo: “Mi despedida de soltera”

Horas después de haber vuelto a la actividad en su cuenta personal de Instagram con un posteo aludiendo a la batalla legal que sostiene por los derechos de la marca 'Maradona', Gianinna Maradona se mantuvo en movimiento dentro de las redes sociales y soltó una bomba por estas horas.

Lo concreto es que la menor de las hijas de Diego y Claudia Villafañe subió a sus stories un collage de fotos que resumen parte de lo que vivió durante los últimos días. Hay fotos de su hijo Benjamín, fruto de su pasada relación con Sergio Agüero, imágenes con sus amigas y también con su actual pareja, Daniel Osvaldo.

Lo llamativo han sido las leyendas que lucen dentro del collage, entre los que se destaca la relación que lleva adelante con el ex de Jimena Barón. En una de esas fotos, entre amigas, luce una remera negra que dice “Who the fu.. is Dani Stone? (¿Quién mier… es Dani Stone)”, la cual tituló con la frase “Mi despedida de soltera”.

Con esto, Gianinna volvió a encender los rumores que la vinculaban a un hipotético casamiento con Osvaldo. No es la primera vez que se habla de esta posibilidad, ya que desde hace meses se viene hablando al respecto pero los protagonistas se mantenían en silencio. Ahora, con esta vuelta de Maradona a redes, se prendió la chispa nuevamente.

Dentro del montaje fotográfico también hay muchas otras cuestiones en las que Gianinna decidió puntualizar, como el debut deportivo de su hijo, el tiempo en familia, un viaje que realizó con destino a Mendoza. De todas formas, el foco se posó sobre el vínculo con el ex futbolista y cantante.

Este disparador llega nuevamente a escena luego de que, en mayo pasado, Ana Oertlinger, ex pareja de Osvaldo, saliera a hablar sobre la posibilidad de casamiento entre ambas personalidades, recordando que tiene un conflicto histórico con Osvaldo por la cuota alimentaria con Gianluca, su primer hijo.

Más allá de que al principio haya sido un disparador no confirmado por sus propios protagonistas y luego de algunos meses de incertidumbre al respecto, este posteo despierta nuevamente esta posibilidad.

Mientras tanto, tanto Osvaldo como Gianinna siguen sumergidos en diferentes focos, con el cantante en pleno juicio con su ex por la anteriormente mencionada causa y la diseñadora llevando adelante una causa contra Matías Morla por los derechos de su padre Diego.