El emotivo posteo con el que Gianinna Maradona reabrió sus redes sociales

Luego de varios meses de ausentarse y de estar activa en Instagram, en donde tiene 1.2 millones de seguidores, Gianinna Maradona decidió reactivar su cuenta en la red social y lo hizo con un posteo tan particular como significativo.

La hija de Diego Maradona llevaba un largo rato alejada de las redes, luego de algunas idas y vueltas que había generado en base a su relación con el ex futbolista Daniel Osvaldo. Sin embargo por estas horas regresó a la exposición y lo hizo con un mensaje para su hermana Dalma.

“Toda tuya. Le ganamos una más. Dalma Maradona te amo. Nos amo”, escribió en una foto familiar que subió a sus stories en matices blanco y negro, imagen en la que se puede ver tanto a Gianinna como Dalma de pequeñas dándole un beso en cada mejilla a Diego.

“Cuando no tenga a nadie cerca, y el dolor no la deje pensar y si no están mis ojos para buscar respuestas… No llora…”, volcó luego en un posteo que subió al feed de su cuenta, haciendo referencia a una canción de la banda uruguaya El Cuarteto de Nos, tema denominado 'No llora' justamente.

Y continuó: “Ella no renuncia a los principios que atesora, la nena no se calla ni la nena llora, cuando sienta q no tiene fuerzas que se muere, q nada tiene sentido y q nadie la quiere, la nena piensa en papá cantándole el no llora, la nena no se rinde ni la nena llora…”.

En cuestión de un par de horas, la publicación ya reunió casi 25 mil likes, con un sinfín de mensajes positivos y seguidores que mostraron el acompañamiento hacia la hija menor de Diego y Claudia Villafañe.

La cuenta de Gianinna se reactivó horas después de un triunfo de las hermanas en medio de la batalla legal por el uso de la marca “Maradona”, ya que la Justicia de Estados Unidos suspendió la prohibición a los hijos del astro argentino de utilizar y promocionar productos con la imagen de su padre.

Esta nueva y reciente resolución es parte de una causa procesal, recordando que hace unas semanas la Corte de Florida había dictado un fallo en el que obligaba a los herederos de Diego a devolver los dominios de las redes sociales del ídolo a Sattvica SA, como parte del conflicto judicial que las hermanas sostienen con Matías Morla, ex abogado de Diego. De ahí el posteo de Gianinna, tras un paso importante para la familia.