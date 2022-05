Revelan el motivo que llevó a Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo a postergar su boda

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo generaron gran repercusión esta semana luego que se filtrara la información de que la pareja había decidido casarse este martes por Civil y luego festejar con una ceremonia íntima. Sin embargo, nada de esto ocurrió, generando gran confusión en los medios de comunicación.

Así fue como varios medios se hicieron presente en el Registro Civil donde la hija de Diego Maradona y el ex jugador darían el sí. Sin embargo, Dalma Maradona desmintió la situación y arremetió contra la prensa.

"Dalma está haciendo su programa de radio a esta hora y me dice: ´No entiendo de dónde salió todo esto. Sinceramente no entiendo nada, yo estoy en la radio´", comentó la panelista Maite Peñoñori en Intrusos. "Evidentemente, el origen del rumor es el posteo de la ex de él", agregó.

Este miércoles, Marcela Tauro sumó detalles de lo ocurrido. La periodista confirmó que Gianinna y Daniel efectivamente tenían previsto casarse en Lomas de Zamora, pero sucedió algo que motivó la postergación de la boda.

"Habrían cambiado la fecha de casamiento porque se supo que a ella no le gustó el Registro Civil", señaló Tauro en Intrusos. Al parecer, el lugar no estaba en condiciones. "No sé si estaba sucio, pero abandonado estaba", detalló la panelista.

Finalmente, Tauro precisó que Gianinna exigió cambios: "Mandó a pintar las paredes", concluyó.

La semana pasada Elena Braccini, la ex pareja de Osvaldo, reapareció en sus redes sociales para acusar públicamente al ex jugador de no cumplir con la cuota alimentaria de sus hijas. Además, confirmó que su ex estaba organizando su casamiento con la hija del Diez.

"Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que falleció recientemente ¿Creés que tenga tiempo para pensar o llamar o escribirle a sus hijas? Estamos en una época en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp más banal, podías comunicarte todos los días, pero él no... No tiene tiempo, no para los míos, no le importa. Intenta ser una estrella de rock", comentó indignada.