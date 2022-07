Nació la hija de Dalma Maradona: se llama Azul y se publicó la primera foto

Dalma Maradona hace algunos meses atrás anunció que se encontraba esperando a su segundo hijo. Y es que, la hija del Diez supo ocultar muy su embarazo y cuando se sintió lista decidió contarlo en su programa de radio donde dejó a todos sorprendidos con la linda noticia.

"Lo que quiero confirmar es que estoy embarazada. ¡Por favor la cara de todos mis compañeros, nadie sabía nada! Estoy embarazada. Me parecía que lo tenía que decir acá. ¡Abrácenme!. Esperar los tres meses y que no se filtre era importante, por eso gracias a los que me vieron, me hicieron ecografías", lanzó.

Y continuó: "Soy mamá de dos nenas, recontra buscada, vino al toque y acá cerramos la fábrica. Estuve vomitando todos los días. Fue heavy, total. Me enteré antes de irme a hacer el rally de Nápoles, trabajando de 8 a 8. Con ella no teníamos nombre hasta una semana antes que el médico me dijo: 'nace hoy’".

"Pensábamos que era varón, teníamos el nombre Azul para nena pero no de hombre y cuando dijeron nena, dijimos ‘listo’ y a Roma le gustó y lo dice patinando la erre hermoso. Y mi marido me propuso ponerle de segundo nombre ‘Yoro’, para que le digan Azul y Oro, es jodido no fomentemos esta idea, no puedo hacerle esto a mi hija.¡No va a tener segundo nombre!", reveló.

Mientras que Gianinna Maradona compartió mediante su cuenta de Instagram: "¡Voy a ser tía nuevamente. Acá te esperamos Azul de mi cuore (corazón en italiano). Un poco de felicidad, por fin!". La familia de Claudia Villafañe se mostró muy feliz al saber que pronto se sumaría una nueva integrante.

Ahora bien, el tiempo fue pasando y Dalma contaba diariamente cómo transitó el segundo embarazo que llegó en el momento en el que nadie se lo esperaba. Cabe recordar que la hija de la primera campeona de MasterChef Celebrity siempre mantuvo un bajo perfil, pero mantenía al tanto a sus seguidores.

Ahora bien, la espera llegó a su fin porque Dalma Maradona anunció hace algunos minutos en su cuenta de Instagram que nació su segunda hija: "¡Que felicidad hijita! Bienvenida Azul a este mundo. No entendés las ganas que teníamos de conocerte. Gracias por todos los lindos deseos".