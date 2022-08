Murió a los 38 años la periodista Mónica Domínguez

A los 38 años murió la periodista española Mónica Domínguez, tras luchar contra un cáncer. El fallecimiento de la reconocida comunicadora se produjo el domingo por la madrugada.

El sitio El Bierzo fue quien confirmó la triste noticia. "Quienes la conocieron destacaron su vitalidad y optimismo. Hasta siempre. Nosotros no te vamos a olvidar nunca. Un abrazo enorme a la familia. Un fuerte abrazo a la familia de nuestra querida compañera", escribieron desde las redes sociales de Viajeros Cuatro, el último programa en el que trabajó.

Según informó El Confidencial, Domínguez comenzó su trayectoria en medios en 2006 en la emisora Bierzo suena. Luego pasó a El programa de Ana Rosa y más tarde le llegó la oportunidad de formar parte de Divinity está de moda. En 2012 se destacó como reportera de Las mañanas de Cuatro y Hay una cosa que te quiero decir. Además, trabajó en ¡Qué tiempo tan feliz!, Hazte un selfie y Dani&Flo. Durante 2018 fue parte de Viajeros Cuatro, un programa donde recorrió gran parte del mundo como cronista. Ese mismo año también fue reportera en Ya es mediodía y Cuatro al día.

Mónica Domínguez.

Además, durante la pandemia había lanzado su propia línea de moda. Según informó la revista ¡Hola!, una de sus últimas apariciones en televisión fue hace menos de un mes.

Apenas se conoció la triste noticia, sus colegas la despidieron a través de las redes. "Acaba de morir una de las personas más cariñosas, buenas y transparentes que me he encontrado en esta profesión en la que nada es lo que parece. Mónica nos dijo adiós anoche. La recordaréis de muchos programas. Yo la conocí en Cuatro al día y era la luz que iluminaba la redacción. Sé que siempre se dicen cosas bonitas de los que se han ido, pero ella se las merece todas. Era tan buena persona, tanto… Querida, no te has ido, porque estarás siempre en nosotros. Sigue queriéndonos allá donde estés", expresó con profundo dolor la conductora Carmen Chaparro:

“Estoy en shock. Ha fallecido mi amiga y sólo quiero dar todo mi apoyo a su familia. Una profesional maravillosa y una compañera fantástica”, dijo la cómica Valeria Ross.