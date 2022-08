La "planera" Mariana Alfonzo se desplomó en televisión: "¡No la enfoquen por favor!"

La semana pasada, Mariana Alfonzo paseó por todos los canales de televisión tras darse a conocer por un video suyo que se hizo viral, en el que ella tildó de "giles" a los que trabajan y no viven del Estado.

Los conceptos de de la mujer apodada como "la planera" generaron una fuerte polémica, y en medio de una entrevista en Crónica TV, la beneficiara de planes sociales recibió amenazas a través de su celular.

Preocupada, Mariana Alfonzo optó por abandonar el estudio, pero mientrasa se retiraba se descompensó y terminó por desplomarse en una escalera del mencionado canal, mientras el conductor del programa exclamaba: "¡No la enfoquen por favor!".

Según Alfonzo, hay una organización en Cañuelas que dice ayudar a la gente, pero en realidad saca provecho económico de ellos. De hecho, compartió el video de una mujer que acusó que hay un inescrupuloso grupo que se queda con parte de los planes que recibe junto a su familia.

En medio de su denuncia, Mariana Alfonzo argumentó afligida: “Esta chica... es admirable lo que dijo, yo preferí quedar como vaga a decir lo que dijo ella. Si no tuviera hijos, te tiro a todo el mundo a la cancha, pero tengo hijos. Me dicen [quienes la amenazaban] que no diga lo mismo que esa chica. En el contrato se detalla con qué plata se quedan, pero en esta organización pasan cosas más graves. Yo no aparezco en ningún medio más, ahora me quiero ir a mi casa a ver qué pasa. A mí no me cuida nadie cuando salgo de acá”.

“Si denunciás a la organización, terminás en la zanja", decía el mensaje que Mariana Alfonzo aseguró que le llegó a su celular. Luego, la mujer explicó: “Entraron hasta el patio de mi casa, no puedo hablar más de este tema. Me dicen que me esperan en mi casa. Se metieron unas personas a las que no puedo nombrar”.

Finalmente, la entrevistada abandonó el estudio acompañada por un cronista, pero al salir del canal, Mariana se desmayó por lo que tuvo que ser asistida.