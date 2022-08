Por qué el ex de Nazarena Vélez tiene tatuada a Noelia Marzol en su brazo

Alejandro Pucheta, el padre de Barbi Vélez, sorprendió hace unos años exhibiendo un insólito tatuaje que se realizó en su brazo, en donde luce el rostro de una mujer. Pero de cualquier mujer, sino de Noelia Marzol.



En su momento, la ex pareja de Nazarena Vélez había utilizado su cuenta de Twitter para publicitar al tatuador. Luego, el artista mostró el brazo completo de Alejandro Pucheta con el curioso diseño.



Sin embargo, en ningún momento hicieron alusión a que la figura femenina que inspiró el tatuaje era la de Noelia Marzol. “Sólo me gustó la foto”, aseguró Alejandro Pucheta luego en su cuenta de Instagram.





Como era de esperarse, en aquella ocasión todos quisieron saber qué opinaba Noelia Marzol, que, en definitiva, era la mujer homenajeada de manera sorpresiva por el padre de Barbie Vélez.



“No lo conozco, no tengo ni idea”, respondió Noelia Marzol ante la consulta de si conocía el motivo por el cual Alejandro Pucheta, la ex pareja de Nazarena Vélez, se había tatuado una foto suya.



“Yo me asombré tanto como todos ustedes de lo que había sucedido. Me siento halagada como mujer. Pero la verdad es que no lo conozco. Creo que él nunca supo que era yo”, añadió Noelia Marzol.





Un tiempo después, consultado sobre el excéntrico tatuaje que se había realizado, utilizando la foto de una mujer que, aunque sea conocida, asegura nunca haber tenido trato con él, Pucheta se mostró arrepentido, pero no por hacérselo.



“Estoy arrepentido de que haya sido tan popular, pero porque no era la idea, pero no me arrepiento. Me hice ese tatuaje porque me gustó la foto, nada más”, aclaró Alejandro Pucheta hace un tiempo.