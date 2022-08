En un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece), Florencia Peña deslizó un agudo comentario sobre la situación que atraviesa canal América. La actriz y conductora, que esta temporada está con dificultades en el rating en dicha pantalla, remarcó que la señal tiene "sus limitaciones".

Consultada sobre cómo transita el presente de su programa, tras varios rumores de que el espacio podría ser levantado del aire, Florencia Peña argumentó: "Nosotros estamos bien, a mí me divierte hacer el programa. Estamos en un canal complejo, obviamente, que tiene sus limitaciones, con un horario complicado pero nosotros la pasamos bomba. Es el peor horario para América, es un horario muy difícil, toda la vida la tuvo difícil, hace un par de años que la tiene difícil".

Luego, para aclarar que no solamente canal América está en dificultades, Peña remarcó: "Es una época turbulenta de la tele en general, no me parece un año tranquilo para nadie". En tanto que para despejar las versiones de pronto final para LPA, cuando le preguntaron si culminará el año en la pantalla en la que se desempeña, Florencia respondió categórica: "Sí, lo terminamos en América, re, re, re...".

Por otro lado, cuando le pidieron su opinión sobre el momento de adversidad de canal América, Florencia Peña enfatizó: "Me da un poco de pena, nunca es lindo que la gente se quede sin laburo, entiendo que hay mucho movimiento en este momento, hay gente que se está yendo...".

Finalmente, para dejar en claro cuál es su percepción sobre el canal en el que trabaja, Florencia Peña no dudó en decir: "América no está pasando un buen momento, de verdad espero que lo puedan solucionar".