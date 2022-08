Se filtró un escandaloso mensaje de Antonio Laje contra América: "Este canal está..."

Antonio Laje sigue siendo noticia. Luego de enfrentar denuncias por maltrato de parte de ex compañeras, y ante la polémica que se generó por la renuncia de Viviana Canosa a A24, la semana pasada el conductor salió en defensa del canal y habló sobre la libertad de expresión.

Pero, este lunes salió al aire de su programa, Buenos Días América (América TV), un mensaje criticando al canal. Fue el propio Jorge Rial quien expuso lo sucedido en Argenzuela, el programa que conduce por la pantalla de C5N, mostrando un recorte del momento en que el chat de Laje con alguien de la producción de América salió al aire por equivocación. "Me dicen que salió al aire a las 8:44. ¡Salió al aire!", expresó Rial.

Dicho mensaje decía: "Y sí. Lo va a liquidar. No sé qué programa estará. Igual este canal ya está hundido. Si vos no sabés explicarte a dónde ir, no me grites".

Cabe señalar que este escrito apareció en medio de las tensiones que se vive el Grupo América por la renuncia de Canosa a su programa en A24, Viviana con Vos y de la incertidumbre sobre la continuidad de figuras del canal, entre ellas, Alejandro Fantino.

Antonio Laje salió en defensa de América

"Vengo leyendo muchos comentarios este último tiempo sobre si no podés hablar. La verdad, ¿alguien tiene alguna duda acá en Buenos Días América de la libertad con que nos movemos y opinamos? Yo digo lo que se me ocurre", había expresado Laje la semana pasada en clara relación a las repercusiones que generó la polémica salida de A24 de Canosa, quien aseguró que abandonó su programa por motivos vinculados a la "libertad de expresión".

"Yo estoy muy tranquilo trabajando en América, digo por los mensajes que estoy recibiendo. Digo lo que pienso siempre con educación. Cada tanto mando una mala palabra porque llega un momento que la dirigencia en la Argentina te satura y te saca. Pero todo sirve cuando uno lo plantea con educación y respeto, así es como se va mejorando", agregó.

"No hay mucho para explicar: nosotros decimos lo que queramos decir y de quienes queramos hablar. Por los mensajes que llegan: yo estoy recontra bien acá y con muchísima libertad para hablar. No hace falta que lo diga, lo escuchan", concluyó.