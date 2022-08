El video de María Becerra y su nuevo novio que desató una catarata de comentarios

Hace unos días, María Becerra blanqueó de manera muy particular su noviazgo con J Rei, quien ahora decidió expresar su amor por la cantante con una romántica y amorosa historia de Instagram.



Los rumores crecían a pasos agigantados, hasta que la propia María Becerra le puso la confirmación de una manera muy llamativa: llenando de elogios a la madre de J Rei, su ahora suegra.





Sucede que en pleno vivo de Instagram que el cantante trapero estaba realizando junto a su madre, María Becerra irrumpió con un comentario que sorprendió a los usuarios de Instagram que estaban enganchados con la transmisión.



“Acá estoy”, escribió la cantante al ingresar al vivo de Instagram. Luego, agregó un piropo para la madre de su nuevo novio. “Mi suegra es la más linda”, comentó. Ante esto, la madre de J Rei se conmovió y le pidió a su hijo que fijara el comentario. “Me voy a volver loca”, le dijo.



No obstante, eso no fue todo, ya que la madre de J Rei decidió ir por más y, notablemente feliz por la presencia de su nuera en la transmisión, le expresó: “Mi amor, la más hermosa sos vos del mundo mundial”.



En ese momento, el cantante trapero se inclinó para besar la cámara como una forma de hacerle llegar ese beso a María Becerra, con quien ya no ocultan su explosivo amor, que dejó de ser rumor para ser una realidad.





Ahora, J Rei decidió devolver esa muestra de amor que recibieron él y su madre en el vivo de Instagram y utilizó sus historias de la red social para publicar un video en el que se lo ve besándose con María Becerra.



El trapero tiene más de 677 mil seguidores en Instagram, que seguramente reaccionaron y le dejaron comentarios ante una confirmación más que contundente de que el romance con la cantante va en serio.