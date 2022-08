María Becerra blanqueó su romance con Rei mediante un fuerte mensaje: “Mi suegra es…”

María Becerra es la cantante del momento. La artista se convirtió en la argentina más escuchada en el mundo, dejando a Tini Stoessel en el segundo puesto. Con el paso del tiempo y pocos años, la joven logró lo que muchos quieren, podes triunfar en lo que ama de una manera rápida.

Hace algunos meses se convirtió en el foco de todos los medios por su separación con Rusherking. Y es que, según se conoció, el trapero traicionó a su pareja y ella no dudó en destrozarlo en las redes sociales: "Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir. Gil de mierda, pedazo de garca".

Rusherking por su parte decidió aclarar las cosas en su Twitter: "La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari, lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto".

Fue entonces que contó: "Es la mujer de mi vida. Marcó muchas cosas en mi… un antes y un después. Aprendí muchas cosas de ella, me hizo crecer como persona, y me apoyó cuando estaba en mis peores momentos. Crecimos mucho como personas y como artistas".

Mientras que María contó que le gustaría mantener una buena relación con su ex: "Aprendí a no hacerme expectativas, ilusiones a idealizar a una persona. A veces esperás que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es. Creo que es lo ideal. Son personas con las que has sido muy feliz, tuviste momentos súper bonitos, compartiste un montón".

Como si fuera poco, hace algunas semanas, María Becerra fue vinculada en rumores de romance con J Rei, un reconocido cantante del género urbano que hace tiempo fue pareja de Cazzu, una de sus amigas y colegas. Sin embargo, ellos no confirmaron nada.

Pero fue la cantante quien decidió blanquearlo en un live de su pareja con una inesperada frase sobre la madre de su novio: "Acá estoy, mi suegra es la más linda".