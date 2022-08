María Becerra fulminó a Rusherking, su ex novio: “Aprendí a…”

María Becerra viaja a mil por hora, sobre los rieles de una carrera explosiva que la motoriza a recorrer el mundo, a pisar escenarios por doquier y a alimentar su música. Claro que lo personal también resuena en torno a su figura, como los rumores de un romance con Rei, el ex de Cazzu. No obstante, ahora cargó munición pesada contra Rusherking.

A fines del año pasado, la cantante y el trapero separaron sus caminos, le pusieron punto final a una historia extensa de amor, que incluyó una tozuda convivencia y una apuesta sincera y sólida. Empero, algo se rompió, como una copa de cristal.

El santiagueño se refugió rápidamente en los brazos de la China Suárez, con quien entabla una romántica experiencia, que lo estimula y lo empuja a viajar a diferentes destinos en compañía de la actriz, dado que en un corto lapso de tiempo ya disfrutaron de varias vacaciones juntos.

María abrió su corazón, se sentó y se explayó sobre su presente en una entrevista con Revista Gente. Ahí, en ese entorno soltó una definición picante respecto a Rusherking, una concepción indirecta que refiere al dolor que la atravesó de par en par por el comportamiento de su ex.

La pregunta del medio intentó sonsacar algo de data: “¿Qué aprendiste de los vínculos afectivos?”. Una manera sutil de introducir a Becerra en el tema, en procurar que se sumergiera en las secuelas de ese amor partido, de ese lazo que se resquebrajó.

Así, la cantante tiró una mensaje picante contra Rusherking: “Aprendi a entender los tiempos de las otras personas. Que los tiempos míos no son los mismos que los del otro. Aprendí a no hacerme expectativas, ilusiones a idealizar a una persona”.

Tremendo, esa idea de no otorgarle un concepto idílico implica un sinfín de interpretaciones. Luego, María añadió: “A veces esperás que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es. Hay que aceptar, no querer cambiar a la gente y no cegarse tanto”.

Y para redondear la lectura de lo que experimentó con el actual novio de la China, Becerra apuntó y disparó con total honestidad: “Yo siempre fui de cegarme en una idea y creer que alguien podía convertirse en eso que yo esperaba”.