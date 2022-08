Cuántos tatuajes tiene María Becerra y en qué parte del cuerpo

La cantante María Becerra suele mostrarse en las redes sociales, como lo hizo hace unos días para exhibir su impactante cambio físico tras varios meses de duros entrenamientos en el gimnasio.



No obstante, María también exhibe muy seguido sus tatuajes, que son varios y bien repartidos por todo el cuerpo, algunos más enigmáticos y otros con significado muy claro, como es el que se hizo junto a Rusherking.



Fue la propia cantante quien en varias ocasiones explicó el significado de cada uno de sus tatuajes, que suele mostrar orgullosa con fotos, además, muy sensuales que publica en su cuenta de Instagram. En total, son 10 los tatuajes: dos en su brazo derecho, uno en su brazo izquierdo, uno en la pierna, uno en la clavícula, uno sobre el pecho, otro debajo de su busto, dos en sus dedos y uno arriba de la cola.





Hace unos años, explicó de qué se trata el tatuaje que lleva en el medio del pecho, la primera parte del cuerpo a la que le sumó tinta. “No saben lo que dolió. Me lo hice por Game Of Thrones. Se traduce como mi sol y mis estrellas”, dijo María.



Asimismo, sobre el número 22, tatuado en dos de sus dedos, contó que se trata de su número de la suerte. Además, en otro de sus dedos, lleva la nota musical So fusionada con un corazón.



En uno de sus brazos lleva tatuados un avión y la palabra “HIGH”, en honor a un exitoso single, cuyo significado en la jerga adolescente latinoamericana proviene del inglés y significa “fumado”, “colocado”, “elevado”. Es decir, haber fumado marihuana.





Otro diseño arriesgado es el que lleva “Under boob”, debajo de su busto. “Es una diosa protectora de la familia y del hogar”, explicó María Becerra, quien, además, en sus clavículas lleva dos ramos de hojas hechos con la técnica “free-hand”, que es a mano alzada; es decir, que quien tatúa no utiliza una guía y crea sobre la misma piel, en el momento.



Por último, y quizá el más significativo por haberlo compartido con su ex novio y actual de la China Suárez, el cantante Rusherking, en su brazo derecho lleva la frase “Los del espacio”, tatuaje que también se hicieron el cantante Tiago PZK, el artista FMK y el youtuber El Demente, quienes forman parte del grupo “Los del espacio”.