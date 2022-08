El sorprendente cambio físico de María Becerra después de entrenar 3 meses

María Becerra muestra desde hace unos cuantos meses su incansable trabajo en el gimnasio, compartiendo sus durísimas rutinas física, y ahora expuso en su cuenta de Instagram los sorprendentes resultados.



La cantante subió un video en la que se la puede ver luciendo poca ropa y mostrando su abdomen. Además, dio una vuelta para que se viera su cuerpo completo con los cambios de los últimos meses gracias al entrenamiento.





“Metiéndole al gym a pleno”, escribió María Becerra en sus historias de Instagram, acompañando el video en el que se la ve muy cambiada y además muy feliz por el logro alcanzado.



Asimismo, la cantante compartió otro video en donde filma sus piernas. “Mis piernitas está más musculosas”, comentó María, visiblemente orgullosa de sí misma por la constancia de los últimos meses.



Hace unos días, la artista ya había sorprendido a sus seguidores de Instagram con una publicación en la que mostró su radical cambio de look. “Hoy me hago un cambio de look tremendo”, había expresado.



Además, utilizó su perfil de TikTok para exhibir a sus seguidores el resultado del trabajo de su estilista personal, que pensó en una idea fresca para variar el corte de su pelo. De esa manera, María se filmó con el peinado anterior y con el nuevo aspecto.





Por el momento, María Becerra se mantiene sin realizar declaraciones públicas y abiertas sobre lo que ocurre alrededor de su ex pareja, Rusherking, quien saltó a las primeras planas al conocerse su noviazgo con La China Suárez.



No obstante, hay quienes cuentan que la cantante habría hecho un escándalo cuando vio a La China Suárez en un concierto que compartían con Rusherking. “La quiero lejos”, habría dicho María, según testigos.