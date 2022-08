La inesperada reacción de María Becerra cuando Rusherking le cantó a la China Suárez su canción

María Becerra y Rusherking mantuvieron una relación durante varios años. Sin embargo, hace algunos meses llegó a su fin en medio de todo un escándalo. Fue la cantante de "Episodios" la primera en hablar del tema públicamente. En "PH: Podemos Hablar" contó que le gustaría tener un buen vínculo con su ex.

"Creo que es lo ideal. Son personas con las que has sido muy feliz, tuviste momentos súper bonitos, compartiste un montón. Me ha pasado que terminé súper bien y que terminé súper mal. Siento que el tiempo todo lo cura y al menos en mí", comenzó María Becerra en vivo.

Y continuó: "Está la meta de ser buenos amigos, me gustaría compartir un café porque le tengo un gran cariño. Yo soy muy impulsiva, cuando yo me enojo mis amigas me sacan el teléfono. Siempre le voy a desear lo mejor. Lo amé con mi vida y lo quiero muchísimo. Deseo que le vaya bien, que encuentre el amor".

Rusherking por su parte en diálogo con la Revista Gente, confesó: "Es la mujer de mi vida. Marcó muchas cosas en mi… un antes y un después. Aprendí muchas cosas de ella, me hizo crecer como persona, y me apoyó cuando estaba en mis peores momentos. Crecimos mucho como personas y como artistas".

"Y siempre nos aconsejábamos. Llegábamos a casa, nos cantábamos del día y nos decíamos ‘¿qué onda el tema que tenés? ‘¿qué onda este negocio?’, y así con lo que fuera. Estábamos el uno para el otro porque nos teníamos el uno al otro. Nosotros hablamos, está todo… tenemos la mejor", expresó.

Cabe recordar que Rusherking y María Becerra comparten el mismo grupo de amigo que se llama "Los del Espacio". El santiagueño tiene una canción con Tiago, integrante del grupo, en donde hace referencia a su relación con la Nena de Argentina: "La paso a buscar de noche y en la cama le damo' hasta que se haga de día. Mami, como Rusher y María".

En cada show Rusherking debía cantar esa parte. Sin embargo, hace algunos días en el concierto de TIAGO, los cantantes cambiaron la letra cuando María Becerra y la China Suárez se encontraban presentes, Fue entonces que se escuchó: "Mami como Rusher y la China".

En ese momento, María solo ignoró lo que ocurrió y siguió hablando con sus amigos presentes. Mientras que la China Suárez se mostró muy feliz y sonrió al mirar a su novio en el escenario.