Las fotos que confirman el romance entre María Becerra y un famoso músico

María Becerra mantuvo durante mucho tiempo una relación con Rusherking. Sin embargo, todo llegó a su fin cuando la cantante se sintió traicionada por su pareja. Fue entonces que compartió fuertes mensajes en su cuenta de Twitter. Pero a las horas se retractó y pidió disculpas.

El tiempo pasó y fue María quien habló de Rusher en PH: Podemos Hablar y contó que le gustaría mantener una buena relación con el cantante de trap: "Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherking y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación".

"Creo que es lo ideal. Son personas con las que has sido muy feliz, tuviste momentos súper bonitos, compartiste un montón. Me ha pasado que terminé súper bien y que terminé súper mal. Siento que el tiempo todo lo cura y al menos en mí, está la meta de ser buenos amigos, me gustaría compartir un café porque le tengo un gran cariño", confesó.

Eso no fue todo porque continuó: "Yo soy muy impulsiva, cuando yo me enojo mis amigas me sacan el teléfono. Siempre le voy a desear lo amé con mi vida y lo quiero muchísimo. Deseo que le vaya bien, que encuentre el amor, que le vaya bien en su carrera. El día de mañana nos vamos a ver y cagar de risa. Pero lleva un tiempo".

Mientras que Rusherking confesó: "Es la mujer de mi vida. Marcó muchas cosas en mi… un antes y un después. Aprendí muchas cosas de ella, me hizo crecer como persona, y me apoyó cuando estaba en mis peores momentos. Crecimos mucho como personas y como artistas. Y siempre nos aconsejábamos".

Ahora bien, resutla que Rusherking encontró el amor en los brazos de nada más ni nada menos que la China Suárez, mientras que María fue vinculada en rumores de romance con varios famosos. Sin embargo, en los últimos días con quien se mostró muy cerca fue con un reconocido cantante.

Se trata de J Rei, resulta que los famosos comparten fotos en el mismo lugar, se siguen y regalan likes, pero hasta el momento no confirmaron nada. En las últimas horas salieron a la luz varias fotos que confirman la relación.