Qué cambió de su vida Maju Lozano tras haber estado cerca de la muerte

Hace algunos días atrás, Maju Lozano tuvo que ser internada de urgencia tras sentirse descompuesta y con un fuerte dolor en el pecho mientras conducía Todas las tardes por la pantalla de El Nueve.

“Ayer nos dimos un susto muy grande con Maju; estuvo internada toda la noche, se fue de acá sintiéndose muy mal, con un dolor cardíaco, que entendimos que era así porque lo que le dolía era el pecho, el brazo”, contó al día siguiente su compañera Tatiana Schapiro, quien la reemplazó al frente del programa.

“Tiene un pico de estrés muy fuerte. Estuvo internada toda la noche pero creo que ya está en la casa. Igual le tienen que seguir haciendo varios estudios y se tiene que cuidar un poco. Nos asustamos mucho”, sumó minutos más tardes para llevar tranquilidad sobre el estado de salud de Maju Lozano.

Algunos días después, y ya recuperada de lo sucedido, fue ella misma quien quizo salir a hablar y tranquilizar al público y a sus colegas quienes se mostraban preocupados sobre su inesperada internación.

“Me asusté un montón porque además estaba al aire y empecé a sentirme rara y después me subí al auto y a mitad de camino frené y dije ¿qué miércoles me pasa? Mi médico me decía ¿por qué no fuiste a la guardia?. Frené, me quedé un rato en el auto y cuando llegué a casa fue peor”, expresó al aire del programa radial Agarrate Catalina.

Luego, la conductora decidió reflexionar sobre lo sucedido y sumó: "Cuando uno trabaja de lo que ama parece que no estuviera bien estar cansada, cómo me voy a quejar si hace 30 años que vine a Buenos Aires a buscar esto. Tiene que ver con entender que sí. Mi hijo tiene diez, pero es un niño con el que hablamos mucho, él se asustó porque además estaba conmigo y llamé a su papá que por suerte vive cerca para que lo buscara”.

Para terminar con el tema, Maju Lozano decidió compartir con sus seguidores en las redes sociales las cosas que decidió cambiar en su vida para que no le vuelva a pasar una situación como la vivida: "Aprender a relajar la mente, asumir que reposar mirando hacia la nada, lejos está de ser vaga y perezosa. Mirar para adentro para disfrutar el afuera”.

“Valorar el camino recorrido, dejar atrás el pasado qué pasó y por suerte ya sanó. Asumir ya de una vez y sin culpa, que soy una mamá que trabaja mucho y que no por eso soy una mala madre. Que trabajar muchísimo y sobre todo de lo que amo, es enseñarle a mi pequeño que los sueños se cumplen!”, finalizó