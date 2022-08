El dolor de los famosos argentinos por la muerte de Egle Martin

A los 86 años murió Egle Martin, la multifacética actriz, cantante, coreógrafa, vedette e investigadora. Nacida en Buenos Aires el 17 de junio de 1936, tuvo una gran trayectoria que la convirtió en la señora del swing, la de los ritmos africanos, la que introdujo la capoeira en nuestro país, la que siempre desplegó en los escenarios energía contagiosa, expansiva y vibrante.

"Lamentamos el fallecimiento de la actriz, vedette, coreógrafa y cantante Egle Martin, quien desarrolló una destacada labor artística y cultural. Considerada la creadora de la revista moderna. Fue una gran impulsora de la música afroamericana", informaron desde la cuenta de Twitter de la Asociación Argentina de Actores.

Tras las repercusiones de la triste noticia, figuras de la cultura argentina se despidieron en las redes sociales, compartiendo mensajes de dolor y apoyo a sus familiares.

"Despedimos a la actriz, cantante y coreógrafa Egle Martin, una referente de la cultura porteña que falleció a sus 86 años. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento", compartieron desde la cuenta del ministerio de Cultura de la Nación.

Noticias Relacionadas A los 86 años murió la mítica artista argentina Egle Martin

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de la cantante, actriz y coreógrafa Egle Martin, a sus 86 años. Desde el INAMU saludamos y acompañamos en este difícil momento a sus seres queridos, especialmente a sus hijas Alejandra y Barbarita Palacios", expresó en un comunicado El Instituto Nacional de la Música (INAMU).

Egle Martin.

Por su parte, la cantante Marian Farías Gómez, escribió: "Acabo de enterarme de tu viaje a otro mundo, tal vez mejor, pero te aseguro Egle Martin querida y admirada, que siempre estarás en nuestra memoria y corazón, tu talento, tu generosidad y tu amor por la música permanecerán para siempre".

"Hoy supe la noticia de la muerte de Egle Martin y me puso muy triste... La recordaré siempre con su maraviollosa sonrisa, su alegría y su vida cargadita de música. Abrazo profundo a Barbarita Palacio, su hija, a Alejandra, y a toda su familia...Para vos, querida Egle, mucha luz... hasta luego", expresó la actriz, vedette y cantante, la locutora Liliana Daunes.



"Hace como una década, en busca de su testimonio sobre la música afro, me fui a la casa de Egle Martin. Y ahí apareció ella, escoltada por perros, una diva saliendo de su cuarto en la casa de Barracas. Hablamos un rato, con Gancia y sanguchitos, sobre el contenido de la nota que íbamos a grabar. Trajo una carpeta llena de datos y no sólo de negritud fue la cosa: al rato estaban desfilando por ese living Vinicius y toda su troupe, Piazzolla, Luis Salinas, la flor y nata de la cultura popular latinoamericana", compartió la periodista Mariana Fossati. Egle Martin en 1964.

"Antes de grabar la nota, salimos a buscar una tortuga gigante que andaba por el patio y me llevó a un salón con un piano rodeado de instrumentos de todo el mundo. En la pared, una foto de sus años de "loba", una diosa de otro planeta, la miró e hizo algún comentario irónico", agregó. "Mi agradecimiento eterno a esta mujeraza por haberme regalado esas largas horas hasta la medianoche, por convidarme un poco su mundo y su arte. Mi abrazo a su familia", concluyó Fossati.