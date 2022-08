Cómo reaccionaron las hijas de Fernando Burlando al enterarse del embarazo de Barby Franco

Barby Franco se convertirá en mamá a fines de este año. Después de mucho desearlo, junto a Fernando Burlando, está embarazada de una niña. Él, por su parte, ya es padre de otras dos mujeres: Delfina, de 28 años, y María, de 30. La novedad las tomó por sorpresa y el abogado mediático contó que "fue una noticia pesada, fuerte".

"Como toda noticia de estas características, genera una serie de interrogantes. Me junté a almorzar con las chicas y fue una noticia pesada, fuerte, porque a esta altura de la vida que les aparezca una hermanita no es algo que esté dentro de los canales normales de la vida", reveló Burlando en diálogo con La Once Diez.

Y sobre su reacción, indicó: "De alguna manera se fueron amalgamando y se acomodaron con sus inquietudes o diferencias, y hoy está todo muy bien. En el momento, se quedaron totalmente sorprendidas, Mery es la más incisiva; hubo un poquito de celos, de inseguridad. Si bien son grandes, yo he dedicado mi vida para las dos y ahora dejo un poquito para la que viene".

Acerca de la personalidad de la pequeña viene en camino, bromeó: "Te garantizo que es un terremoto, ya tiene problemas de conducta, no para de moverse en el vientre, va a ser como Barby".

Barby Franco y Fernando Burlando

También, se refirió a las diferencias que tenían sus hijas con Franco al comienzo de su relación. "Todas las cuestiones emparentadas a algún tipo de conflicto tenían que ver precisamente con esa paridad de edad entre ellas y Barbarita (que tiene 31 años). Pero el tiempo es muy sabio, fue limando asperezas y ellas se fueron acomodando a los distintos roles. Y si bien Barby también tiene sus cosas propias de su juventud, hizo un gran esfuerzo para tratar de acercarse y emparejar una situación que lógicamente tenía que estar con un formato de normalidad y armonía", expresó.