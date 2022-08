Lali Espósito usó su beso con la China Suárez para burlarse de Rusherking: "Me fui..."

La China Suárez y Lali Espósito mantienen una gran amistad desde hace años. Las famosas se conocieron cuando eran muy chicas gracias a Cris Morena. Desde entonces, nunca más se separaron. Como toda relación tuvieron altos y bajos, pero el amor fue más fuerte y hoy gozan de un gran vínculo.

En más de una ocasión la China habló sobre su amistad eterna con Lali Espósito: "Es todo Lali, yo la amo. La admiro... Ella es muy auténtica. Nos conocemos desde que tenemos 10 años y a medida que pasa el tiempo, aunque tengamos momentos en los que hablamos todos los días y otros en los que no, cuando nos encontramos nos damos un abrazo y sigue siendo lo mismo".

"Lali es de las personas con las que más complicidad tengo. La admiro como actriz y como artista, en lo que se ha convertido, lo duro que ha trabajado, la conozco desde que tengo 10 años", expresó la China. Lali Espósito por su parte, intenta mantener un bajo perfil mediático pero si es necesario no duda en defender a su amiga.

De hecho, hace algún tiempo cuando le preguntaron por el romance de la China Suárez con Rusherking, Lali Espósito se mostró muy emocionada y contó que lo que más quiere en la vida es ver feliz a sus amigos y reveló que eso es lo que ve en la cantante y actriz de ATAV.

Como si fuera poco, el trapero cuando fue consultado por primera vez se mostró algo nervioso y lanzó la polémica frase: "Me fui mundial". Pero fue en Filo donde lo explicó: "Me fui mundial se hizo viral ahora pero la decíamos Los del Espacio. Es como cuando la rompés con algo y no lo podés creer".

" Cuando me entrevistaron, dije 'Me fui mundial' porque conocía a una mujer increíble y dije 'me fui mundial, la rompí'. Era algo que no pensaba que me podía pasar. Fui sincero en la nota, no podía creer que me esté pasando eso; que una mujer así me de bola a mí", expresó Rusherking.

Ahora bien, anoche Lali Espósito se presentó en Uruguay como parte de su gira. La China Suárez se encuentra en el mismo país y fue por eso que decidió asistir. En medio del concierto las famosas protagonizaron un apasionado beso. Fue entonces que la cantante se burló de Rusherking al usar la foto del momento y su frase: "Me fui mundial".