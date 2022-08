La escandalosa frase de Nathy Pelusso que le valió mil críticas

Nathy Peluso sin dudas es una de las cantantes argentinas que brilla en el mundo. En más de una ocasión habló de sus raíces en sus letras. De hecho, tiene un tema con Trueno, llamado "Argentina". Sin embargo, hace tiempo que la reconocida artista no vive en su país ya que trabaja en el extranjero.

Como si fuera poco, Nathy es reconocida por portar la bandera del feminsimo. De hecho, hace un tiempo habló del tema: "Descubrí el feminismo con mi música. No quiero ser pretenciosa: sería irrespetuoso de mi parte. No leo libros de feminismo, no soy activista. Simplemente desde mi lugar trato de hacer todo lo que puedo, aportar mi granito de arena".

Además, también habló sobre las diferentes culturales que logró conocer gracias a la decisión de sus padres: "Recuerdo las comidas interculturales, yo llevaba la pascualina o las empanadas. Siempre he tenido la suerte de compartir con muchas culturas distintas que me han enseñado que al final la casa está acá adentro y adonde vayas, la transportás”.

Por supuesto que también reveló que estudiar comunicación no era lo que esperaba: "Probé esa carrera porque creía que me ofrecería una salida artística a mis inquietudes, pero me equivoqué. Así que me fui a Madrid para estudiar Teatro Físico en la Universidad Rey Juan Carlos, para especializarme en Pedagogía de las Artes Visuales y la Danza".

Sin embargo, un gran escándalo se desató en las redes sociales cuando se hizo viral una frase de Nathy sobre sus raíces. Y es que, la cantante reveló que se siente española y eso enfureció a sus fanáticos argentinos: "Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver".

"Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español", agregó.

En Twitter, sus fanáticos la destrozaron: "Nathy Peluso hizo lo peor que pudo haber hecho, ofender a todo un país. Obviamente, no la culpo, la mayor parte de su vida la vivió en España, pero después de decir "Argenta como la negra sosa" y tener un tema llamado Buenos Aires y otro Argentina".