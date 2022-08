La jugada decisión que tomó Fabian Cubero que rompió una vez más su relación con Nicole Neumann

La guerra entre Fabián Cubero y Nicole Neumann sigue generando nuevos episodios por estos días. La pelea reavivó sus llamas en las últimas semanas, con cruces de historias entre ambos y el posterior accionar de cada parte. Desafortunadamente, después de la separación de ambos en 2018, nada volvió a ser sano dentro del vínculo.

Y es que producto de esta relación tienen tres hijas: Sienna, Allegra e Indiana. Pero a pesar de estos lazos que los unen, no parece haber paz en el trato que podría existir entre la modelo y el ex futbolista, hoy en pareja con Mica Viciconte con quien tuvo recientemente a su hijo Luca.

Lo cierto es que, según lo que explicó la periodista Maite Peñoñon del programa Instrusos, Cubero se habría presentado en una oficina de migraciones para revocarle el permiso que Nicole tiene para sacar a sus hijas al exterior del país. Esto no es algo nuevo ya que en anteriores oportunidades habría sucedido lo mismo, sin embargo es un punto negro más dentro de la relación de Poroto y Nicole.

“La decisión ni siquiera estuvo consultada con su abogado César Carozza”, explicó la panelista, desconociendo si habría un motivo ni detonante puntual para este accionar, más allá de que es sabida que la relación entre ambos es tensa. “Sé que en breve ella iba a viajar a Europa, pero no sé si con las chicas o sola”, agregó.

Para profundizar la nueva interna que se teje entre Cubero y Neumann, Maite también compartió su personal opinión: "Es obvio que es un gesto para molestar. Se lo consulté al abogado de Fabián (por Carozza) y no estaba de acuerdo con esta decisión".

Por su parte, su compañero y también panelista Guido Záffora salió a profundizar la situación: “La relación ya viene muy mal de lo que pasó en Bariloche, con ese posteo y Mica Viciconte, algo que a Nicole no le cayó nada bien”, haciendo referencia al cuestionamiento que la actual pareja de Cubero hizo sobre Nicole por tomar con humor un resbalón de su hija menor mientras vacacionaban en la nieve.

"Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla ayudala a cruzar en un lugar que es riesgoso", decía aquel post de Viciconte, el cual despertó el enfado de Neumann. Dicho esto, volvieron a salir a flote algunos resquicios de conflicto entre las familias.

"Según Nicole, Mica Viciconte no ayuda para nada. Manu está más a favor de que todo esté más tranquilo. Mica tira nafta sobre el fuego", comentó Záffora, como parte de un vínculo que ya no viene bien entre Cubero y Neumann y que tampoco parece tener ayuda del entorno. Ahora habrá que ver qué medidas toma Nicole respecto a esta decisión que tomó el ex futbolista sobre sus tres hijas.