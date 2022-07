La inesperada actitud de Fabián Cubero tras un nuevo cruce entre Mica Viciconte y Nicole Neumann

Luego que Mica Viciconte volviera a apuntar contra Nicole Neumann, un móvil de Intrusos (América TV) abordó a Fabián Cubero para saber su opinión sobre el nuevo escándalo que protagoniza su actual pareja con su ex.

"No tengo idea, recién acabo de salir de la radio, no he visto nada. El video sí lo vi, no vi lo que pasó después pero el video ayer lo vi", comenzó declarando el ex futbolista.

"No tengo nada que decir, cada uno está al cuidado, somos los padres y somos responsables de nuestras hijas. No voy a cuestionar nada de su accionar", manifestó al ser consultado si sintió que su hija no estaba bien cuidada, algo que le reprochó Mica a Nicole en al posteo que realizó en sus redes al ver las imágenes.

Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Sin embargo, cuando Florencia de la V le preguntó si se encontraba cansado de la situación de conflicto interminable entre Mica y Nicole, el ex jugador fue categórico: "Yo estoy tranquilo, no miro mucho todo lo que pasó alrededor. Fijate que yo no salgo a hacer declaraciones de nada, lo que pasa siempre pasa por otro lado, no pasa por mí. No doy declaraciones de nada", argumentó desligándose de la polémica.

"No es un tema mío, sinceramente, somos todos grandes. Yo me enfoco en mi trabajo, mi familia y en mi relación de pareja, nada más", agregó Cubero.

Consultado sobre si el mensaje que publicó Mica era dirigido a Nicole, Cubero nuevamente se desligó del tema. "No lo vi, no sé para quién es tampoco, no sé si fue para Nicole". Maite Peñoñori intervino para explicarle al deportista por qué considera que es obvio que Mica apuntó contra Neumann. "¿Claramente por qué? Ustedes están suponiendo. No sé, no tengo ni idea. No está dirigido a nadie, lo que das por obvio entonces está bien, hacete cargo vos de lo que leés y para quién está dirigido".

Nicole Neumann.

"Hagan el análisis ustedes, la polémica la transmiten ustedes. Yo soy adulto, no me voy a hacer cargo de nada, es un tema que debaten ustedes, no sé cómo deducen los temas ustedes. No es un tema que me competa a mí", agregó.

"Si ustedes creen que es para alguien en particular, está bien. Ustedes son periodistas, ustedes tienen que informar. Para mí no es tan obvio. No sé, yo no puedo hablar por los demás, hablo por mí. No gasto energía en estas polémicas, bajo el vidrio porque soy respetuoso, charlo con ustedes y les doy mi opinión, pero no me interesa entrar en un ida y vuelta", finalizó tajante.