El costado más oscuro de la vida de Anne Heche vuelve a resonar tras su muerte

Tras la dramática muerte de Anne Heche, vuelve a salir a la luz el costado más oscuro de la exitosa actriz de cine y televisión. Ella misma dio a conocer estos aspectos en su libro autobiográfico, Call me crazy (Lllamame loca), que publicó en 2001. La artista falleció este viernes a los 53 años tras estrellarse contra una vivienda y permanecer algunos días en coma.

Entre los detalles más impactantes que Anne Heche confesó en su libro, la actriz reveló que su padre la violó hasta que cumplió 12 años y que no tuvo el apoyo de su madre. “Me violó. Me acarició, me puso en cuatro patas y tuvo sexo conmigo”, contó sobre el abuso de progenitor, quien además le contagió herpes genital. El hombre, que se desempeñaba como ministro bautista, fue una de las primeras personas diagnosticadas con HIV en los Estados Unidos y tenía una doble vida con varios amantes varones.

“Creo que siempre es difícil para los niños hablar sobre el abuso, porque es solo un recuerdo. No llevaba una grabadora... No esculpí nada en piedra... Cualquiera puede mirar y decir: ‘Bueno, ¿cómo podés estar tan segura de que realmente ocurrió?’ Y esa es una de las cosas más dolorosas que pueden pasarte. No estás segura”, explicó Heche sobre aquellos traumáticos episodios de su infancia.

El padre de la artista falleció a los 45 años por complicaciones de su enfermedad y según ella nunca asumió su identidad gay. “Estoy convencida de que mi padre era un adicto sexual. Veía a todo el mundo como un ser sexual. Pero creo que en ese momento estaba viviendo un estilo de vida homosexual muy extravagante. En ese momento había saunas donde lo único que importaba era con cuántos podías estar en una misma noche. No hay duda de que eso era lo que estaba haciendo”, le dijo Anne Heche a Larry King durante una entrevista en 2001.

Anne Heche.

La hermana de la figura de cine y televisión, Susan Bergman, una escritora que falleció en 2006 a los 48 años tras luchar contra un cáncer cerebral, también habló en sus memorias publicadas en 1994 sobre la vida clandestina de su padre. “Buscaba constantemente negocios monumentales que dejaban a la familia en bancarrota una y otra vez”, aseguró.

Otro resonante episodio en la vida de Anne Heche tuvo lugar tras su separación de la conductora Ellen DeGeneres. La actriz fue arrestada en Fresno (California), tras ser encontrada en ropa interior en una propiedad privada, ofreciéndole a los niños del lugar llevarlos al cielo en una nave espacial. La actriz definió aquel hecho como un “brote psicótico”.

Además, por la espantosa experiencia con su padre, Heche desarrolló una segunda personalidad a la que llamaba Celestia, una supuesta medio hermana de Jesús. “Me llamaban Celestia, la reencarnación de dios. En mi mente, me convertí en una especie de mesías de la cuarta dimensión que recibía mensajes directos de dios para hacer de este planeta un mejor lugar para vivir”, contó sobre su álter ego en la autobiografía.

Entre las tragedias de Anne Heche también se encuentra el desgarrrador episodio de la muerte de su único hermano varón, quien perdió la vida al estrellarse con su auto contra un árbol, destino similar al que repetería la artista.

Por otro lado, su hermana Abigail Heche, negó las acusaciones de la actriz contra el padre de ellas: “Mi opinión es que Anne realmente cree, en este momento, lo que ha afirmado sobre el comportamiento pasado de nuestro padre... Pero basada en mi experiencia y sus propias dudas expresadas, creo que sus recuerdos sobre nuestro padre no son ciertos”.