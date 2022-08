Falleció la actriz Anne Heche a sus 53 años

Anne Heche murió este viernes a sus 53 años por una herida cerebral severa ocasionada en un accidente automovilístico la semana pasada. Se encontraba internada desde el 5 de agosto, cuando su vehículo, Mini Cooper azul, se estrelló contra una casa en la zona de Mar Vista (Los Ángeles, Estados Unidos) y el auto terminó envuelto en llamas.

Anne Heche

"El cielo tiene un nuevo ángel. Mi cariñosa, amable, divertida, entrañable y hermosa amiga se fue al cielo. La extrañaré terriblemente y apreciaré todos los hermosos recuerdos que hemos compartido", expresó en sus redes Nancy Davis, amiga íntima de la actriz.

Hoy, horas antes de que se confirmara su muerte, la familia de Heche señaló en un comunicado que se creía que no sobreviviría y que estaba con respiración asistida para determinar si sus órganos podían ser donados.

"Queremos agradecer a todos sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y dar las gracias a los dedicados médicos y a las maravillosas enfermeras", indicaron los familiares.

La actriz saltó a la fama a finales de la década de los '80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela 'Another World' y por su participación ganó un Emmy. En Hollywood se destacó en Psycho, Donnie Brasco, I Know What You Did Last Summer y Six Days, Seven Nights. También, estuvo nominada a un Tony por la obra de Broadway 'Twentieth Century'.

Ellen DeGeneres y Anne Heche

Fue pareja de la actriz Ellen DeGeneres, del actor James Tupper y tuvo dos hijos: Atlas Heche Tupper y Homer Laffoon.