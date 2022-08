El llamativo video viral de Ewan McGregor comiendo guiso en San Juan

Este jueves, circuló en la red un video que se hizo viral en el que se lo puede ver al reconocido actor Ewan McGregor comiendo guiso en la provincia de San Juan.

“Estás en tu pueblito perdido en la Argentina y te cae a la hora de la siesta Obi Wan Kenobi para recordarte que somos buena gente, nunca olvidemos eso, que no nos hagan pensar lo contrario. Que la Fuerza está contigo siempre”, escribió un usuario de Twitter junto a las imágenes en las que se aprecia a Ewan McGregor recorriendo San Juan y saboreando un rico guiso.

El fragmento de video pertenece a la serie documental de Apple Tv+ llamada The long way up, que fue estrenada hace un par de años. “Intentaremos el viaje más largo hasta ahora”, se lo escucha decir a McGregor, mientras en la pantalla se ve el mapa de la Argentina.

Mientras el artista habla sobre su periplo, aparecen imágenes del lugar y del astro de Star Wars y Moulin Rouge comiendo un típico guiso. “¡Cielos! Acabamos de llegar. Somos extraños, y ahora usamos su electricidad y comemos su comida”, le dice Ewan McGregor al matrimonio que lo recibió.

En el momento en que uno de los comensales lo reconoce por la película La isla, el actor dice parodiando a su personaje en la saga de ciencia ficción: “¡Me está reconociendo! Sospecha un poco sobre mi identidad. Usa sus instintos. Usa la Fuerza”.

A la vez que uno de los compañeros de Ewan McGregor expresa mirando a cámara: “Una de las cosas que siempre recordaré de este país es la gente. La gente aquí es increíble, asombrosa. Amigable, atenta, de puertas abiertas... Nadie nunca nos dijo que no. Es un grandioso lugar en el mundo. Me da pena irme”.

El documental en cuestión fue grabado entre septiembre y diciembre de 2019, y documenta el recorrido de más de 20.000 kilómetros a través de trece países de América.

Sobre la experiencia, Ewan McGregor le dijo a LA NACION: “Me encantó la Argentina. La amé y estuve mucho tiempo ahí. Es un país inmenso, nos llevó bastante tiempo recorrerlo. Fue tan divertido, por dios, qué tierra más hermosa. Hubo un par de lugares a los que no pudimos ir porque decidimos hacer el viaje en motos eléctricas. Fue una experiencia de aprendizaje y un intento por contaminar el medioambiente lo menos posible. Sin embargo, porque teníamos que parar en lugares donde hubiera electricidad para cargarlas, resignamos la libertad de acampar en cualquier lado que habíamos tenido en los otros viajes y eso en una aventura como esta da un poco de pena”.