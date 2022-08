A sus 95 años, Mirtha Legrand se refirió a su nueva adicción

Tras varios idas y vueltas, finalmente Mirtha Legrand volverá a la pantalla chica. En los últimos días, la diva firmó contrato con eltrece y en LAM contaron que la recepción que le hicieron las autoridades del canal no fue la mejor. En el evento estuvieron presentes Adrián Suar, Pablo Codevila y Eduardo “Coco” Fernández.

“Toda esta gente la podría haber recibido mejor a Mirtha Legrand. Le pusieron una mesa piojosa con una bandejita con pepitas, la gaseosa en lata, un termo, los Cachamai”, señaló sin pelos en la lengua Ángel de Brito.

E, indignado, sumó: "Mirtha Legrand es una estrella. Nadie pensó en ella. Coco Fernández en zapatillas para atenderla: no, smoking para atenderla".

Ahora, tras el gran anuncio de su vuelta, la abuela de Juana Viale habló con Socios del Espectáculo y expresó: "Tengo mucha emoción. ¡Dos años y medio es mucho tiempo! Pero, finalmente, llegó el día…¡Estoy a punto de llorar de tanta emoción!".

Mirtha Legrand

También, Mirtha dialogó con Alejandra Peñalva, periodista de TN, y sorprendió con una confesión a sus 95 años. "Yo me siento muy querida en mi país, todo el mundo me demuestra su cariño, lo que ha pasado en estos últimos meses… yo estoy impresionada. Me gustaría hacer un estudio de por qué se produjo esto…tal vez porque no me ven hace mucho tiempo. Yo mando WhatsApp a la madrugada, le escribo a Susana Giménez, ella también es nocturna, pero a veces se va a dormir antes que yo. ¡Me he hecho adicta al celular!".